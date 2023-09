Gelsenkirchen: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen – was dann passiert, stellt die Polizei vor ein Rätsel

Am Sonntagmorgen, den 17. September, ereignete sich ein schwerer und zugleich aufsehenerregender Unfall in Gelsenkirchen Schalke. Der Unfallhergang wirft bislang noch Fragen auf.

In der Früh, gegen 05:40 Uhr, kam es zu dem Unglück. Ein PKW mit zwei Insassen ist von der Overwegstraße in Richtung Florastraße unterwegs. Beim Linksabbiegen passiert es: Der VW-Polo kam mitsamt der Passagiere von der Fahrbahn ab und geriet ins Gleisbett der Straßenbahn. Nachdem er sich überschlug, und eine Landung auf dem Dach hinlegte, kam er schließlich zum Stehen. Doch der Überschlag und die Hintergründe, wie es überhaupt zu dem Vorfall kommen konnte, sind gar nicht das Kurioseste an der ganzen Geschichte.

Gelsenkirchen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Zeuge, der in den frühen Morgenstunden schon unterwegs war, meldet eine Beobachtung, die die Polizei in Gelsenkirchen vor ein Rätsel stellt. Fahrer und Beifahrer blieben nicht verletzt in dem verunglückten Fahrzeug liegen, sondern krabbeln eigenmächtig in Richtung Freiheit. So weit, so gut. Doch, als sie sich anschließend „kurz am Kofferraum zu schaffen machten und dann in Richtung Innenstadt flüchteten“, wie es in der Pressemeldung der Polizei Gelsenkirchen heißt, horchte der Zeuge auf.

Das demolierte Fahrzeug wurde von den flüchtigen Unfallopfern am Unglücksort zurückgelassen. Die anschließende Bergung, mithilfe eines Krans, legte zunächst den umliegenden Schienenverkehr lahm. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, was die Reaktion der Insassen ausgelöst hat und wo sich diese gerade befinden, blieb zunächst ungeklärt.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die sich zu dem Unfallhergang in Gelsenkirchen äußern, und hilfreiche Informationen liefern können. „Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 2029 365 2160 (Leitstelle) oder 0209 365 6200 (Verkehrskommissariat) zu melden,“ heißt es vonseiten der Polizei.