Gelsenkirchen: Autofahrer hat Sekundenschlaf – dann passiert ein schreckliches Unglück

Heftiger Unfall in Gelsenkirchen am Freitagnachmittag (21. Oktober). Gegen 15.50 Uhr fuhr ein Mann (42) mit seinem Golf Kombi über die Vinckestraße in Richtung des Kreisverkehrs zur A52. Plötzlich fielen dem Gelsenkirchener eigenen Angaben zufolge die Augen zu!

Sein Wagen geriet in den Gegenverkehr. Bevor der Mann zu sich kommen konnte, war es schon zu spät. Er krachte frontal gegen den Wagen eines Autofahrers (31) aus Bochum, der auf dem Weg Richtung Buer war.

Gelsenkirchen: Übler Unfall nach Sekundenschlaf

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat 500 des Bochumers in die Böschung neben der Vinckestraße geschleudert. Das 31-Jährige Unfallopfer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Führerhaus befreien – mit großer Vorsicht. Denn der Bochumer war schwer verletzt.

Auch der Unfallverursacher aus Gelsenkirchen hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Beide Männer wurden am Unfallort erstversorgt und kamen anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Straße nach Unfall in Gelsenkirchen gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Vinckestraße zwischen dem Kreisverkehr der A52 und der Hülser Straße für zwei Stunden gesperrt werden.

Beide Autos waren nach dem Unfall Schrott und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Gelsenkirchen geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro aus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Erst in der Nacht hatte sich ein schrecklicher Unfall auf der A40 zwischen Bochum und Gelsenkirchen. Auch hier war ein Auto in den Gegenverkehr geraten und krachte in drei Autos. Sowohl die Geisterfahrerin als auch ein weiteres Unfallopfer ließen auf der A40 ihr Leben. (Mehr dazu hier)