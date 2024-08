Alma Park in Gelsenkirchen mit großer Änderung – DAS sollten Besucher jetzt wissen

Der Alma Park in Gelsenkirchen ist einer der größten Indoor-Freizeitparks Deutschlands. Ob bei gutem oder schlechtem Wetter, hier erwartet Besucher verschiedener Altersklassen jede Menge Unterhaltung und Action.

Über Trampolinspringen, Paintball, Axtwerfen oder sogar einem Live-Escape-Abenteuer ist alles dabei. Der Alma Park in Gelsenkirchen bietet also genug Freizeit-Möglichkeiten, um hier den ganzen Tag zu verbringen. Und ab sofort soll den Besuchern auch noch mehr Zeit zur Verfügung stehen.

Alma Park in Gelsenkirchen verlängert Öffnungszeiten

In den Sommerferien war der Alma Park in Gelsenkirchen länger als üblich geöffnet. Anstelle der gewohnten Öffnungszeiten von 15 bis 22 Uhr in der Woche, war in den Sommerferien genauso wie an den Wochenenden bereits ab 10 Uhr geöffnet. Und wie der Alma Park nun in einer Pressemitteilung verkündete, wird das auch nach den Ferien so bleiben. Somit stehen die Türen ab sofort täglich ab 10 Uhr 365 Tage im Jahr bis 22 Uhr offen.

Die neu gewonnene Zeit können Besucher beispielsweise von Werktags von 10 bis 14 Uhr nutzen, um sich auszutoben. Dank eines neuen Angebots können Gäste hier auch ein paar Euros sparen und für einen Preis von 29,90 Euro pro Person aus einer Vielzahl von Aktivitäten aussuchen. Der Action-Pass umfasst beliebte Attraktionen wie Trampolinspringen, Paintball, Lasertag, Minigolf sowie Poolball, Arrowtag, Bubbleball, Axtwerfen, Pixel-Games und VR-Erlebnisse.

Alternativ wären aber auch die Zeiten von 14 bis 18 oder 18 bis 22 Uhr Werktags, Samstag Abend oder Sonntags möglich. Ganz egal ob an Feiertagen, Brückentagen oder in den Ferien. „Unser Ziel ist es, für jedes Alter und jeden Geschmack die passende Aktivität zu bieten und dabei maximale Flexibilität in der Tagesgestaltung zu ermöglichen“, erklärt ein Sprecher des Alma Parks.