AC/DC feiert Comeback auf Schalke ! Eventim warnt Fans vor Ticket-Verkauf

Gelsenkirchen kann sich auf etwas gefasst machen. Denn das Konzert-Jahr auf Schalke wird um ein Highlight erweitert.

Nach Taylor Swift und Rammstein hat sich die nächste Band in der Veltins-Arena angekündigt. Damit kann sich Gelsenkirchen auf das Comeback echter Musik-Legenden freuen.

Gelsenkirchen: AC/DC feiert Mega-Comeback auf Schalke

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt herrscht Gewissheit. Zum 50-jährigen Band-Jubiläum kehrt AC/DC wieder auf die großen Bühnen zurück. Die legendäre Rock’n’Roll-Band bestätigte am Montag (12. Februar), nach acht Jahren wieder auf Europa-Tour zu gehen. Den deutschen Auftakt machen Angus Young und Co. dabei in Gelsenkirchen, wo sie zuletzt im Juli 2015 auf der Bühne gestanden hatten.

Dementsprechend groß dürfte der Ansturm auf die Tickets sein. Die Fans im Ruhrgebiet machen sich aber große Hoffnungen, ihre Idole noch einmal live auf der Bühne zu sehen. Schließlich spielt AC/DC im Rahmen der „Power Up“-Tournee gleich zwei Konzerte auf Schalke ( 17. und 21. Mai). Wer sich ein Ticket sichern will, muss allerdings schnell sein.

AC/DC – Power Up Tour: Termine in Deutschland:

17. & 21. Mai 2024 Gelsenkirchen – Veltins-Arena

9. & 12. Juni 2024 München – Olympiastadion

16. Juni 2024 Dresden – Rinne

13. Juli 2024 Hockenheimring

17. Juli 2024 Stuttgart – Wasen

27. Juli 2024 Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024 Hannover – Messe

AC/DC in Gelsenkirchen: Das müssen Fans wissen

Der Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag (16. Februar) um 11 Uhr bei „Eventim“. Der Ticket-Anbieter warnt die Fans bereits im Vorfeld vor einer hohen Nachfrage. Eventim erklärt: „Durch die Kombination aus (zu) hoher Nachfrage und der Ticket-Reservierungszeit (also der Zeit, für die die Tickets reserviert sind, nachdem ihr sie in euren Warenkorb gelegt habt) herrscht entsprechend viel Bewegung bei uns im Shop, da immer wieder Tickets aus abgelaufenen Reservierungen zurück ins System laufen. Ist der Traffic zu hoch – sprich: greifen zu viele Kunden auf das vorhandene Ticket-Volumen zu – wird automatisch unser Warteraum aktiv, um den enormen Andrang zu kontrollieren.“

AC/DC-Fans müssen demnach wohl reichlich Geduld mitbringen, um sich ein Ticket zu sichern. Einen Tipp hat Eventim dazu noch parat: „Auch wenn temporär keine Tickets mehr verfügbar sein sollten, lohnt es sich dranzubleiben, da immer wieder Tickets aus abgelaufenen Reservierungen zurückkommen.“