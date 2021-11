Wetter in NRW: Erster Schnee im Ruhrgebiet – Wetterdienst warnt jetzt vor DIESER Gefahr

Essen. Das Wetter in NRW macht langsam aber sich Ernst mit dem Winter. Erst fiel am Wochenende der erste Schnee im Sauerland. Am Montagmorgen fielen dann auch die ersten Flocken im Ruhrgebiet.

In Teilen NRW's musst du im Laufe des Tages sogar mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wegen der Wetter-Lage in NRW vor erheblichen Gefahren.

Der Schnee sorgt in NRW am Montag für Gefahr auf den Straßen. (Symbolbild) Foto: Jochen Tack / dpa

Wetter in NRW: Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee HIER

Wer am Montagmorgen in Essen aus dem Fenster schaute, traute womöglich seinen Augen kaum. Da tanzten doch tatsächlich die erste Schnee des Winters vor unseren Augen.

Für eine Schneedecke waren die Flocken allerdings noch zu klein. Im Sauerland sieht das jedoch schon ganz anders aus. Dort erwarten die Wetter-Experten des DWD zwei bis drei Zentimeter Neuschnee - in höheren Lagen sogar bis zu zehn Zentimeter!

Wetter-Dienst in NRW warnt vor großer Gefahr

Doch selbst in tieferen Lagen in NRW erwarten die DWD-Meteorologen am Montag stellenweise eine dünne Schneematschschicht.

Wetter in NRW: Wetter-Experten warnen vor einer dünnen Schneematsch-Schich. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/ dpa

Autofahrer sollten sich deshalb auf Glätte gefasst machen, in höheren Lagen auch wegen überfrierender Nässe.

Tagsüber nimmt die Gefahr wegen steigender Temperaturen ab. Doch zum Abend müssen Autofahrer wieder wegen überfrierender Nässe mit glatten Straßen rechnen.

Die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen:

Montag: 2 bis 6 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu -3 Grad

Dienstag: 6 bis 9 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu 2 Grad

Mittwoch: 8 bis 11 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu 0 Grad

Donnerstag: 3 bis 6 Grad - nachts Abkühlung auf bis zu -4 Grad

Wetter in NRW: Ungemütliche Aussichten

In den nächsten Tagen nimmt die Glättegefahr dann wieder ab, weil das Thermometer wieder deutlich über den Gefrierpunkt klettert.

Bei Dauerregen tauen dann die Schneedecken im Sauerland wieder ab. Und es bleibt ungemütlich: So bläst uns am Mittwoch in NRW ein kräftiger Wind um die Ohren. Am Donnerstag kann dann in höheren Lagen auch wieder Schnee fallen.

