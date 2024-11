Weihnachtsmarkt in Essen: Geheimtipp! Abseits des Trubels versteckt sich eine echte Perle

Es ist angerichtet – am Freitag (15. November) gehen die Lichter auf dem Weihnachtsmarkt Essen an. Welche Neuigkeiten dich dieses Jahr beim bunten Treiben in der Essener Innenstadt erwarten, erfährst du hier >>>

Wer dem Gedränge rund um den Kennedyplatz aus dem Weg gehen möchte, für den gibt es am Eröffnungswochenende noch eine weitere Alternative in Essen.

Weihnachtsmarkt in Essen: Geheimtipp am Eröffnungswochenende

Denn neben dem Weihnachtsmarkt im Zentrum fällt am Freitag (15. November) auch der Startschuss für den Wintermarkt im Essener Südviertel. Und das fällt bei der neunten Ausgabe größer aus als noch im Vorjahr.

So wird es neben zahlreichen Foodtrucks lokaler Gastronomen in diesem Jahr 13 statt 10 Hütten auf dem beschaulichen Wintermarkt auf der Witteringstraße (Ecke Brunnenstraße bis Ecke Ernastraße) geben, berichtet von Paul Walther im Gespräch mit DER WESTEN. Dem Veranstalter („Interessengemeinschaft Kaufhaus Süd“) zufolge sollen in diesem Jahr noch mehr Familien aus dem Viertel angelockt werden.

Paul Walther ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft Kaufhaus Süd. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Denn für Kinder gibt es neben dem bekannten Kerzenbasteln eine neue Aktivität geben. So ist in diesem Jahr auch ein Dachdecker mit von der Partie, der Schieferplatten mit Kindern gravieren wird.

Der Wintermarkt im Südviertel lockt mit gemütlichem Ambiente. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Wintermarkt im Essener Südviertel – auf diese Aussteller kannst du dich freuen:

bildwerkeins – das fotostudio

Dachdecker Neese

Die Feinerei

Ehlert IT

Evangelische Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen

Feinkost Wendt

geschüttelt & gerührt

Heuschmid Kerzen

Imkerei Nitschke

Kleiner Laden

Laura Fischer – Parfum

Lausi – einfach süß

Märris Goldschmiede

Mamarie Kreativ

Marina Tiefenhoff – Schmuck

Poné Thai Food

Pottwerk Ruhr

ruhr event

Sparkasse Essen

Tobys Original German Bratwurst

Weinpalette Essen

Und auch der Verein selbst ist dieses Jahr mit einem Stand vertreten. Wie schon auf dem Sommermarkt wolle man sich den Anwohnenden besser vorstellen und möglichst Mitglieder gewinnen. Denn die „Interessengemeinschaft „Kaufhaus Süd“ sei kein reiner Händler-Verein, sondern wolle das Südviertel gemeinsam mit Anwohnenden gestalten.

Bei einem gemeinsamen Glühwein sollten dabei doch die besten Ideen sprudeln.