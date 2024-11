Steeler Weihnachtsmarkt: Neuer Stand sorgt für gespaltene Besucher – „Passt hier nicht hin“

Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele gibt es 2024 mehr als 70 Stände. Dabei sind natürlich wieder viele altbekannte, aber es gibt auch einige Neuheiten. So sorgte beispielsweise der Abgang von „Petras’s Feldküche“ unter den Besuchern für mächtig Wirbel (hier mehr dazu).

Für Aufsehen sorgt jedoch auch ein neuer Stand. Wie DER WESTEN bei einem kurzen Besuch auf dem Steeler Weihnachtsmarkt selbst erfahren musste, haben die Besucher noch so ihre Berührungsschwierigkeiten.

+++ Essenerin bei „Klein gegen Groß“ in der ARD – ihr Gegner ist ein Mega-Star +++

Steeler Weihnachtsmarkt: Neuer Stand löst gemischte Gefühle aus

Direkt in unmittelbarer Nähe zur Bühne und dem 15 Meter hohen und sich drehenden Weihnachtsbaum sowie einem Kinderkarussell vor der Nase, hat der neue Stand eigentlich einen guten Standort erwischt. Laut Veranstalter Leon Finger werde das neue Angebot auch „gut angenommen“. Doch während die neue Döner-Bude ein Novum auf dem Steeler Weihnachtsmarkt darstellt, hält sich der Andrang während unserer kurzen Besuchszeit noch in Grenzen.

Der Elife-Dönerstand auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Im Vergleich: auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele gibt es fünf Glühweinstände also deutlich mehr Konkurrenz. Und Döner gehört immerhin auch zu den beliebtesten Snacks im Ruhrgebiet – schließlich haben viele Innenstädte fast schon ein Überangebot an Döner-Läden. DER WESTEN hat sich bei den Besuchern mal umgehört.

„Dönerbuden gibt es auch so zur Genüge in der Stadt. Ich finde auf den Weihnachtsmarkt passt es nicht wirklich hin“, lautet das harte Urteil von Sandra Heims. Die junge Mutter ist mit ihrem Mann und ihrem Kind da. Ähnliche Kommentare lassen sich auch unter einem Facebook-Beitrag des Weihnachtsmarktes lesen: „Auf Döner verzichte ich sowieso“ oder „mal ganz ehrlich…ein Dönerstand? Der Weihnachtsmarkt hat sich sehr gewandelt, leider nicht zum Guten“, heißt es dort.

Döner-Bude mit besonderem Angebot

Doch bei unserer Umfrage gibt es auch andere Stimmen. „Auf den ersten Blick passt es vielleicht nicht so, aber man muss zur Weihnachtszeit nicht immer nur traditionelles Essen und Artikel haben. Es muss für alle Leute etwas angeboten werden, Abwechslung ist doch gut“, sind sich Heike und Angelika einig. Martin ist sogar sehr froh über das neue Angebot: „Ich habe mir vorhin einen Döner bestellt. War lecker und ich schlendere in der Mittagspause hier rüber. Es kann ja jeder essen, was er will.“

Noch mehr News:

Von den Klassikern über Döner-Tasche, Lahmacun, Döner-Teller und der Pomm-Döner-Box ist alles dabei. Das Ganze gibt es mit Hähnchenfleisch und mit Kalb-/Steakfleisch. Das absolute Highlight ist aber der ELIFE Steak-Döner mit hochwertig-saftigem Kalbfleisch für 7,90 €, der Hähnchen-Döner kostet 6,50 €. Laut Betreiber Bernd Schürenberg können sich Weihnachtsmarkt-Besucher auch immer wieder auf Angebots- und Zugabeaktionen freuen.

Auch auf die Kritik einiger Besucher hat Schürenberg eine Antwort. „Letztendlich ist die Bewertung eines Dönerstandes auf einem Weihnachtsmarkt eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ob positive oder negative, kritische oder weltoffene Sichtweisen, solange die Gäste des Steeler Weihnachtsmarktes unseren Stand besuchen und sich an unserem vielfältigen Genussangebot erfreuen, halten wir es einfach mit dem bekannten deutschen Weihnachtslied: „Lasst uns froh und munter sein.“