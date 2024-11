Essenerin bei „Klein gegen Groß“ in der ARD – ihr Gegner ist ein Mega-Star

In wenigen Tagen – genauer gesagt am Samstag, 23. November – ist es so weit: Die 13-jährige Selma aus Essen tritt in der beliebten ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ zu einem besonderen Wettkampf an. Ihr Gegner? Ein weltberühmter Musiker.

Dabei greifen die Herausforderer nicht selbst zum Geigenbogen, sondern schauen genau hin. Hier ist Wissen und Fingerspitzengefühl gefragt.

Essen: NRW-Talent nimmt an ARD-Show teil

Bereits seit 2011 treten Kinder im Ersten in der Talentshow gegen prominente Gäste an. Und auch am 23. November zeigen wieder zahlreiche Stars ihr Können – wer dabei ist? Nicht nur Comedienne Martina Hill (50), auch „Der letzte Bulle“-Star Henning Baum (52), Schauspielerin Franka Potente (50) und viele mehr versuchen ihr Glück.

Mit von der Partie ist auch Star-Geiger David Garret (44) – und ausgerechnet er wird gegen das junge NRW-Talent antreten. Die Rede ist von der ehrgeizigen Selma, die bereits in der zweiten Klasse ihre Faszination für die Geige entdeckte. Schon im darauf folgenden Jahr spielte sie bereits in einem Orchester.

„Klein gegen Groß“: Selma fordert David Garrett heraus

Nun möchte sie ihre Leidenschaft und ihr Talent nutzen, um gegen David Garret in einen Wettstreit zu treten. Dabei werden beiden abwechselnd berühmte Geigen vorgelegt und sie müssen anhand des Aussehens des Instrumentes dessen Erbauer und das Herstellungsjahr benennen. Ob das Mädchen aus Essen oder gar der berühmte 44-Jährige gewinnen wird – das wird man wohl erst am 23. November erfahren.

