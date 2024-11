Weihnachtsmarkt Essen: Neuer Peru-Kartoffel-Stand – Besitzerinnen setzen noch einen drauf

Der Weihnachtsmarkt Essen ist um eine Attraktion reicher: Auf dem neugestalteten Willy-Brandt-Platz gibt es in diesem Jahr einen neuen Peru-Kartoffel-Stand. Doch Yolanda Keitel und ihre Freundin Mylene Huanqui bieten nicht nur das knollige Gemüse an.

Während es auf dem Kennedyplatz längst einen Peru-Kartoffel-Stand gibt, werden Besucher des Weihnachtsmarkt Essen jetzt auch in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof fündig. Jahrelang war der Willy-Brandt-Platz, der sich direkt vor dem Essener Hauptbahnhof befindet, eine große Baustelle. Das bedeutete gleichzeitig auch: Die Fläche konnte für den Weihnachtsmarkt Essen nicht genutzt werden. Doch in diesem Jahr ist der nagelneu gestaltete Willy-Brandt-Platz endlich wieder Teil des Essener Weihnachtsmarkts.

Weihnachtsmarkt Essen: So entsteht die Peru-Kartoffel

Jetzt ist also Platz für einen weiteren Peru-Kartoffel-Stand! Die Peru-Kartoffel erfreut sich auf Weihnachtsmärkten großer Beliebtheit. „Die Kartoffeln werden erst geformt, dann werden sie plattgedrückt. Anschließend kommt die Füllung in die Knolle. Dann wird die Kartoffel wieder geschlossen. Dann wird sie noch paniert und kommt dann in die Fritteuse“, erklärt Uwe Keitel gegenüber DER WESTEN. Der 60-Jährige ist mit Yolanda verheiratet – und packt tatkräftig mit an.

Die Peru-Kartoffel ist heiß begehrt. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Die begehrte Kartoffel gibt es mit unterschiedlichen Füllungen: Rinderhackfleisch, Hähnchenfleisch, Mais und Putenschinken sowie vegetarisch mit Champignons, Käse, Mais, Zwiebeln und Rosinen. Ein Exemplar kostet 10 Euro. Alle gefüllten Peru-Kartoffeln werden serviert mit Salat und Paprika- oder Quinoa-Sauce. „Ich habe das Gefühl in Deutschland sind die Leute noch verrückter als in Peru nach der Kartoffel“, lacht Yolanda.

Weihnachtsmarkt Essen: Hier gibt es nicht nur Peru-Kartoffeln

Doch die Besitzerinnen des Peru-Kartoffel-Stands setzen noch einen drauf: Nicht nur das Gemüse gibt es dort zu kaufen, sondern noch andere Leckereien! Yolanda und Mylene verkaufen dort zudem noch Brötchen und Sandwiches mit gegrilltem Hähnchen peruanischer Art sowie süße Picarones. Das sind frisch frittierte Ringe aus Süßkartoffeln und Kürbis, umhüllt von hausgemachtem Fruchthonig.

„Wir freue uns sehr, dass wir auf dem Weihnachtsmarkt Essen stehen – auch, wenn es sehr stressig ist“, betont Yolanda.