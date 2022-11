Weihnachtsmarkt Essen: Neue Riesen-Hütte auf dem Kennedyplatz aufgebaut – DAS steckt dahinter

Nur noch wenige Tage, dann eröffnet der Weihnachtsmarkt Essen! Ab dem 12. November bis einen Tag vor Heiligabend kannst du in der City wieder nach Herzenslust Glühwein trinken, Crêpes schlemmen und dich an der magischen Beleuchtung und den besinnlichen Liedern erfreuen.

Seit Tagen und Wochen entsteht der Weihnachtsmarkt Essen Stück für Stück in der Innenstadt. Doch was ist das für eine große neue Hütte da mitten auf dem Kennedyplatz? Falls du dich das auch schon gefragt hast, kommt jetzt die Antwort.

Weihnachtsmarkt Essen baut „X-Mas-Lounge“ auf

Es soll ein neues Highlight für die Besucher des Marktes werden: Die „X-Mas Lounge & Café“. DER WESTEN hatte darüber bereits Anfang Oktober berichtet. Das Café der Superlative erstreckt sich auf zwei Etagen über 300 Quadratmeter.

Hier wird für das leibliche Wohl gesorgt, sogar mit Schokoladenbrunnen, Baumkuchen und Feuerzangenbowle. Und für diejenigen, die sich bereits andernorts sattgesehen haben, gibt es noch mehrere Verkaufsstände. Von der Außenterrasse kannst du zudem den Ausblick auf den festlich geschmückten Kennedyplatz und das darüber hängende Netz aus Lichterketten – sogar bei Livemusik – genießen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Essen: Größtes Café Europas?

Oliver Müller von Fun Food Factory, dem das Café gehört, ist sich sicher: So etwas gibt es sonst auf keinem Weihnachtsmarkt in ganz Europa. Er hat die Hütte für einen mittleren sechsstelligen Betrag bauen lassen – gleich neben die Bäckerei seines Vaters. Diese hat schon seit 50 Jahren ihren Stammplatz auf dem Kennedyplatz. Müller will die Hütte komplett mit grünem Strom laufen lassen und sogar den Erlös aus dem Baumkuchenverkauf zum Pflanzen von Bäumen verwenden.

Mehr Nachrichten:

Nachdem die Bude Wien angefertigt wurde, steht sie nun für alle sichtbar auf dem Kennedyplatz. Auf Facebook teilt der Weihnachtsmarkt zudem zwei Bilder der neuen XXL-Hütte. „Eine schöne neue Idee“, findet eine Nutzerin. „Sieht wirklich prima aus“, meint ein Nutzer.