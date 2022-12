Weihnachtsmarkt Essen: Emotionale Szenen! Frau ist dem Tod nahe – sie will ihn noch ein letztes Mal treffen

Kurz vor dem großen Fest sorgte ein Moment auf dem Weihnachtsmarkt Essen für Aufsehen. Bei der Aktion blieb kaum ein Auge trocken.

Ein Team nahm sich die besinnliche Zeit zum Anlass einer 79-Jährigen den Lebensabend zu versüßen. Für die Rentnerin ging auf dem Weihnachtsmarkt Essen ein lang gehegter Traum endlich in Erfüllung!

Weihnachtsmarkt Essen erlebt rührenden Moment

Die 79-Jährige musste zweimal hinsehen, als sie auf dem Weihnachtsmarkt in Steele plötzlich ihrem großen Idol in die Augen blickte. Das Team vom Wünschewagen hatte die Rentnerin zuvor abgeholt und zu dem rührenden Ausflug begleitet. Der Wünschewagen ist ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes in Deutschland. Seit vielen Jahren setzen sich die Mitwirkenden dafür ein, Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, einen ihrer größten Träume zu erfüllen.

Für die 79-jährige Frau aus Krefeld war es so weit als sie noch einmal ein Konzert von ihrem Lieblingssänger Peter Sebastian erleben durfte. „Sie ist seit zehn Jahren Mitglied in einem der Fanclubs des Künstlers und war daher total aufgeregt, „ihren“ Lieblingssänger endlich wieder live zu sehen“, betont der Wünschewagen in einem Beitrag auf Facebook.

Peter Sebastian ist seit den 1980er-Jahren als Sänger, Moderator und Musikproduzent bekannt. Lieder wie „Ich kann nicht lachen, wenn du traurig bist“ haben es nicht nur der 79-Jährigen angetan. Als der Sänger dann auch noch für ein Foto mit seinem großen Fan posierte, schien das Glück der Rentnerin perfekt.

Nicht nur für sie, sondern auch für ihre Begleiter bleibt dieser rührende Moment wohl für immer in Erinnerung. In der Kommentarspalte freuen sich die Menschen für die 79-Jährige. „Herzlichen Dank für euren Einsatz. Ihr erreicht ganz viele Herzen und wärmt sie“, schreibt eine Nutzerin.