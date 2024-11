Weihnachtsmarkt Essen: Kurz vor der Eröffnung kommt Wut auf – „Bleibe lieber zuhause“

Am Freitag (15. November) wird der Weihnachtsmarkt in Essen eröffnet. Zahlreiche Buden auf dem Kennedyplatz bieten unter strahlenden Lichterketten wieder allerlei kulinarische Köstlichkeiten und diverse Geschenkideen an, um die Besucher zu einem entspannten Bummel bei Glühwein und Bratwurst zu überreden.

Doch kurz vor der Eröffnung des Essener Weihnachtsmarktes scheint die Vorfreude bei vielen Menschen noch nicht allzu groß zu sein. Unter den Weihnachtsmarkt-Ankündigungen der Revierstadt in den Sozialen Netzwerken verschaffen die Essener ihrem Ärger Luft.

Weihnachtsmarkt Essen kurz vor Eröffnung

Die Vorbereitungen auf den Essener Weihnachtsmarkt verliefen in diesem Jahr etwas holprig. Noch vor wenigen Wochen ging die Sorge um, dass es womöglich große Lücken auf dem Kennedyplatz geben würde, da einige Schausteller dem Weihnachtsmarkt eine Absage erteilt hatten – unter anderem wegen mehrerer Geschäftsaufgaben aufgrund der wirtschaftlichen Notlage der letzten Monate. Doch ein paar Wochen später verkündete die Stadt, „neue, attraktive Händler“ als Ersatz gefunden zu haben (>> hier mehr lesen).

Doch das scheint nicht alle Essener ausreichend zu vertrösten. Während die einen lediglich den frühen Eröffnungstermin am 15. November kritisieren („Nichts weihnachtliches vor Totensonntag“), teilen andere heftiger gegen den Weihnachtsmarkt aus.

„Es war furchtbar“

Die Kommentare unter den Social-Media-Posts der Stadt sind mehr als deutlich. „Ja ich freue mich auf die Weihnachtsmärkte, aber nicht auf den Weihnachtsmarkt Essen“, schimpft eine Userin. Ein anderer Nutzer behauptet sogar, der Essener Weihnachtsmarkt gehe ihm „am Arsch vorbei“.

„Ich war letztes Jahr nach zehn Jahren mal wieder da. Es war furchtbar“, erinnert sich eine Facebook-Nutzerin. „Von den Preisen mal ganz abgesehen.“ Sie habe sich aufgrund der großen Anzahl an Polizeibeamten vor Ort eher unwohl gefühlt – und kritisiert das angeblich rabiate Vorgehen gegen Obdachlose, das sie beobachtet haben will. Ihr Fazit: „Bleibe ich lieber zuhause.“

Weihnachtsmarkt eröffnet am 15. November

Der Weihnachtsmarkt Essen hat ab dem 15. November Freitags und Samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet, Sonntags bis Donnerstags von 11 bis 21 Uhr.

Zwei Ausnahmen gibt es: Am 17. November (Volkstrauertrag) ist der Weihnachtsmarkt Essen nur von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am 24. November (Totensonntag) bleibt er komplett geschlossen.