Hunde-Drama im Tierheim Essen: Nikitas Schicksal geht allen ans Herz – „Wahnsinn“

Die Geschichten der Tierheim-Hunde sind oft ergreifend – nicht nur für die Pfleger, sondern auch für Tierliebhaber. Erst kürzlich machte das Drama um Pitbull-Mix Djinga aus Essen fassungslos.

Jetzt geht zahlreichen Hunde-Fans der Fall von Nikita ans Herz. Die Hündin aus dem Tierheim Essen wurde in der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ vorgestellt. Auf dem Instagram-Profil der Sendung gibt es jetzt ein Update.

Hunde-Drama im Tierheim Essen

In dem Post, in dem die Hündin in einem Video zu sehen ist, verkündete „Tiere suchen ein Zuhause“ zuletzt noch: „Vor einem Jahr haben wir Nikita, ein Staffordshire-Mix-Mädchen bei ‚Tiere suchen ein Zuhause‘ vorgestellt. Leider gab es keine einzige Anfrage!“ Das hat sich jetzt allerdings geändert.

Auch dieser Vierbeiner sucht ein neues Zuhause: Tierheim Essen vermittelt Hund – vier Jahre später schlägt das Schicksal zu

„Wir haben Good News: Nikita konnte bereits ein Zuhause finden. Sie lebt jetzt mit einem anderen Hund in Niedersachsen – das heißt, keine Auflagen. Supi, oder?“, heißt es in dem Update des Posts. Zur Erklärung: Im Niedersächsischen-Hundegesetz gibt es kein Verbot für gängige Listenhunde wie den American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Cane Corso oder Rottweiler. Nachdem der Post tausendfach auf Instagram und Facebook geteilt wurde, zeigen auch andere Tierfreunde großes Interesse an dem Hund. Die Geschichte berührt offenbar zahlreichen Menschen.

Hunde-Fans zeigen sich begeistert

Zu dem Video von Nikita aus dem Tierheim Essen schreiben sie: „Wahnsinn wie hübsch sie ist“, „So eine schöne Hündin“, „Wow!“ und „Ich finde, gerade weil sie zierlicher ist als die typischen Staffs und so schöne große Kulleraugen hat, macht sie das zu einem sehr besonderen Staff!“ Mittlerweile hat das Video über 1,3 Millionen Views.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass Nikita in ihrem neuen Zuhause in Niedersachen glücklich wird, und nicht noch einmal in das Tierheim Essen zurückkehrt.