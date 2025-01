Hund leidet nach Silvester im Tierheim Essen – wenig später teilen Pfleger diese Nachricht

Silvester war für viele Menschen der Start in ein neues Abenteuer – 365 Tage voller Spaß, Freude und Verabredungen. Doch für einen Hund aus NRW änderte sich in dieser Zeit alles: Er verlor nicht nur sein Zuhause, sondern auch seinen Herzensmenschen.

Gerade deshalb ist das Tierheim Essen verzweifelt – sie brauchen dringend Hilfe.

Tierheim Essen: Hund verliert nach Silvester sein Zuhause

Wieder einmal muss das Tierheim Essen auf ein trauriges Tier-Schicksal aufmerksam machen und sorgt mit einem herzzerreißenden Facebook-Post für Trauer und Schmerz. Diesmal geht es um die Hündin Ranschi, die offenbar aufgrund eines Trauerfalls im Tierheim gelandet ist. Doch nicht nur das teilen die Pfleger mit. Sie veröffentlichen auch von Ranschi, das sie traurig in der Ecke sitzend und jaulend zeigt.

Dazu schreiben die Pfleger aus NRW: „Ranschi weint und weint. Leider ist das Herrchen verstorben und mit ihren ca. 15 Jahren leidet Ranschi ganz schlimm im Tierheim.“ Und nicht nur das Herz der Vierbeinerin ist gebrochen, auch viele Tier-Fans leiden bei diesem Anblick und sind bestürzt.

+++ Tierheim Essen vermittelt Katze – zwei Monate später trudelt die Nachricht ein +++

So heißt es unter anderem in den Kommentaren: „Das zerreißt einem ja das Herz!“ Und auch ein anderer Tier-Fan schreibt: „Mir kommen die Tränen. Es zerreißt einem das Herz“. Auch eine dritte Person meint bestürzt: „Mir kullern die Tränen.“

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels voller Leid und Schmerz. Denn schon jetzt melden sich viele Menschen, die die Hündin gerne aufnehmen würden. So meint eine Person prompt: „Ich könnte sie als Pflegehund nehmen“. Und auch ein weiterer Tier-Fan schreibt: „Hab gerade versucht, Euch telefonisch zu erreichen. Leider außerhalb der Geschäftszeiten. Sende eine PN.“

Tierheim Essen: Tier-Fans möchten Ranschi helfen

Und nun verkündet das Tierheim Essen eine absolute Sensation, denn es gibt Grund zur Freude – Ranschi ist „im Glück“! Die Hündin hat ein neues Zuhause gefunden – ob es sich dabei um eine Pflegestelle oder ein endgültiges Zuhause handelt, verraten die Tierpfleger zwar nicht, aber die Bilder der Vierbeinerin sprechen Bände. So liegt das Tier glücklich auf einem Kissen und strahlt in die Kamera.

Und auch die neuen Besitzer scheinen sich über das neue Familienmitglied mehr als zu freuen. Kein Wunder, dass auch die Fans in den Kommentaren überglücklich sind. So schreibt eine Userin: „Sie hat das beste Zuhause gefunden, das sich ein Hund wünschen kann“.

Hier kannst du die glüchliche Hündin sehen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch ein anderer Fan meint: „So schön, dass es so schnell mit der Vermittlung geklappt hat. Ein großes Danke an die neuen Halter.“ Für die kleine strahlende Familie kann man ohne Zweifel sagen, dass allen ein glückliches Jahr bevorsteht – besonders Ranschi kann so hoffentlich seinen Schmerz vergessen.