Tierheim Essen vermittelt Katzen-Duo – nur eine Woche später kommt die Nachricht

Die Tierheime in Essen und Co. sind oftmals überfüllt. Dennoch geben die Pfleger all ihr Herzblut, um den verwaisten Hunden, Katzen und Kleintieren ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten. 365 Tage im Jahr wird nämlich dafür gesorgt, dass die Vierbeiner wieder vermittelt werden können.

Und öfter schon mal gibt es auch für fast jeden Vierbeiner ein Happy End. So nun geschehen im Tierheim Essen. Zwei niedliche Katzen haben ein neues Zuhause gefunden. Eine Woche nach ihrem Auszug aus dem Tierheim kommt jetzt ein Update – und das hat es in sich.

Eine besondere Tierheim-Vermittlung

Das veröffentlicht das Tierheim Essen nun auf Facebook. Und diese Zeilen dürften viele überraschen. „Wir haben vor einer Woche Hibiskus und Löwenzahn adoptiert, jetzt heißen sie Luna und Filou“, fängt der Beitrag im Netz an. Den beiden Katzen gehe es prächtig und sie haben sich mittlerweile gut eingelebt. Vor allem Luna ist wohl richtig aufgeblüht. „Luna war bei euch ziemlich schüchtern, was sie bei uns sehr schnell abgelegt hat, sie lässt sich jetzt nur zu gerne streicheln und kraulen, am liebsten 24/7“, heißt es weiter.

Ihr Bruder sei ebenfalls sehr zutraulich und ein wahrer Charmeur. „Angst kennen die beiden anscheinend gar nicht. Wenn es klingelt und Besuch kommt, bleiben sie liegen und lassen sich auch von jedem kuscheln“, erzählen die neuen Besitzer in ihrem Update. Ihren neuen Frauchen und Herrchen wollen die Samtpfoten offenbar gar nicht mehr von der Seite weichen.

Dieses herzerwärmende Update erreicht auch viele User im Netz, die prompt ihre Glückwünsche aussprechen. „Ganz viel Spaß und Freude mit deinen Fellis“, „Es ist immer wieder schön, diese Geschichten zu lesen. Ich habe meinen Max (damals Garfield) auch vom Essener Tierheim. Ein ganz lieber, toller Kater“ oder „Liebe Grüße von Calito (ehemals Gale) – seit 2020 bei uns. Wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns haben“, teilen ein paar Tierbesitzer ihre Geschichten mit dem Tierheim Essen.