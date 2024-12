Tierheim Essen wird angst und bange – „Hoffe, dass Tiere das überstehen“

Sie zittern, verstecken sich oder verweigern das Fressen – viele Hunde und Katzen reagieren ängstlich, denn die (Vor-)Weihnachtszeit ist für viele Tiere stressig. Doch besonders stressig ist für alle Samtpfoten und Flügeltiere ein ganz bestimmter Tag.

Darauf bereitet sich auch das Tierheim in Essen vor. Und das nicht nur mit vielen Tipps und Tricks, sondern auch mit einer deutlichen Warnung.

Tierheim Essen: Wegen Silvester – Tiere reagieren „mit Durchfall“

Für viele Menschen ist die Silvesternacht untrennbar mit Feuerwerk und Böllern verbunden. Denn viele freuen sich über die bunten Funken am Himmel und das Knallen am Boden. Doch für die Natur und insbesondere für die Tiere ist Silvester mit seiner Knallerei alles andere als unterhaltsam.

Denn in einer Online-Umfrage der Welttierschutzgesellschaft gaben 83,6 Prozent von über 600 befragten Tierhaltern an, dass ihre Tiere an Silvester Angstsymptome zeigen. Das kann auch das Tierheim Essen gegenüber DER WESTEN bestätigen. Dort hofft man, „dass die Tiere das überstehen“.

Doch nicht nur in der Silvesternacht winseln und zittern Hunde, Katzen und andere Tiere, auch der Tag danach zeigt deutliche Symptome. „Sie sind aufgeregt, nervös“, aber nicht nur das, „viele reagieren mit Durchfall“, betonte eine Tierpflegerin aus NRW.

Aber was kann man für seine leidenden Tiere tun? Auch hier gab die Tierpflegerin aus dem Tierheim Essen einige Tipps. So spielt man laut Musik und verdunkelt alle Fenster. Ebenso werden alle Türen geschlossen, um die Tiere vor lauten Knallen und Blitzen abzuschirmen. Für extrem ängstliche Vierbeiner empfiehlt sich außerdem der Gang zum Tierarzt.

Tierheim Essen: Rat zum böllerfreien Silvester

Doch nicht nur das Tierheim Essen rät zu einer böllerfreien Nacht, auch das Tierheim Bonn weiß, dass diese Nacht für „die allermeisten Tiere ein Albtraum“ ist. Deshalb ruft es jetzt dazu auf, den „Offenen Brief der Deutschen Umwelthilfe“ für ein böllerfreies Silvester zu unterschreiben.

Den Tieren zuliebe kann man auf die vielen Böller und Knaller verzichten. Schließlich gibt es genügend Alternativen – z.B. Tischfeuerwerk.