„Techno Classica“ in Essen: Schon vor Beginn herrscht bittere Gewissheit

Auto-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten: Vom 9. bis 13. April 2025 findet in Essen die „Techno Classica“ statt. Doch schon vor Beginn der Oldtimer-Messe herrscht bittere Gewissheit.

Gerüchte gab es schon länger – jetzt ist es aber offiziell: Wie „auto, motor, sport“ berichtet, übernimmt die Retro Messen GmbH von der Siha die Organisation der „Techno Classica“ – allerdings erst im nächsten Jahr. 2025 findet die „Techno Classica“ noch unter ihrem gewohnten Namen statt.

„Techno Classica“ tritt nächstes Jahr unter neuem Namen auf

Die „Retro Classics“ eröffnet damit einen dritten Standort. Stattfinden soll die Messe vom 8. bis 12. April 2026. „Bereits ein Jahr vor Messestart haben sich über 100 Aussteller angemeldet und lassen keinen Zweifel daran, dass Essen neben Stuttgart die Messe-Hauptstadt für klassische Fahrzeuge bleibt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im ausgehenden Februar zog die „Retro Classics“ in Stuttgart 77.000 Besucher an und bescherte der Messe in ihrer 24. Auflage einen satten Zuwachs zu den direkten Vorjahren, laut eigenen Aussagen – Zahlen, welche sich die Veranstalter wohl auch für Essen im nächsten Jahr wünschen.

Das erwartet Oldtimer-Fans in Essen im nächsten Jahr

„Schon jetzt zeigt sich ein mit Jubiläen gespicktes Programm für das Frühjahr 2026. Den Anfang macht BMW, die mit 90 Jahren 328, 60 Jahren 02, 50 Jahren 6er Coupé (E24) und 40 Jahren M3 (E30) gleich vier Reihen beisteuern. Gemeinsam mit ihren Clubs plant die weißblaue Marke eine Armada des 328 und, getreu ihrem Motto ‚Freude am Fahren‘, auch ein echtes Fahrerlebnis auf dem Messegelände“, verkündet der Veranstalter weiterhin.

Und was wäre eine Oldtimer-Messe ohne Auktionen? Für den entsprechenden Nervenkitzel im Bieterwettstreit sorgt das von den „Retro Classics“-Messen in Stuttgart und Nürnberg bekannte Auktionshaus Classicbid, welches erstmals in Essen mit von der Partie sein wird. Man darf gespannt sein, wie diese Veränderung bei den Oldtimer-Fans im nächsten Jahr ankommen wird…