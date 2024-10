Essen: Spielemesse sorgt für Besucher-Frust – „Totale Verarschung“

Endlich geht es wieder los! Die „Spiel“ in Essen öffnet ihre Türen auf dem Messegelände der Ruhrpott-Stadt. Dieses Jahr läuft sie vom 3. bis 6. Oktober. Aber der Start war etwas holprig. Irre Szenen am Hauptbahnhof in Essen zeigten das ganze Ausmaß (hier mehr dazu).

Das ist aber nicht das einzige Problem, das Fans der weltweit größten Publikumsmesse für Brettspiele übel aufstößt. Im Netz lassen die Menschen ihrem Frust freien Lauf.

Essen: Spielemesse sorgt für Frust – Fans fühlen sich verarscht

Am Donnerstag gibt die Spielemesse den nächsten Paukenschlag bekannt: Auch der Samstag ist komplett ausverkauft. Fans der „Spiel“ Essen, die noch kein Ticket haben, brauchen sich erst gar nicht auf den Weg zu machen. Das gilt inzwischen für alle Tage, bis auf den Sonntag. Aber auch da wird es vermutlich nicht mehr lange dauern, bis die Karten weg sind.

Und genau das sorgt für absoluten Frust bei vielen Spiele-Fans. Auf der Facebookseite der eigentlich so beliebten Messe in Essen mischt sich die Wut. Hier heißt es unter einem der „Ausverkauft“-Beiträge: „Das ist doch die totale Verarschung! Die Hallen sind schon voll, bevor die Messe überhaupt geöffnet hat, weil jeder offensichtlich ein Fachbesucherticket hat. Ich denke, nächstes Jahr werde ich mir auch irgendwo im Darknet ein Presseticket besorgen.“

Eine andere Besucherin bemängelt die Planung: „Und dann verweisen die einen auf die Tageskasse, wenn man kein PayPal oder keine Visa-/MasterCard-Karte hat. Ich habe jetzt Tickets, aber ich finde das nicht wirklich gut geplant. Termin hin oder her, ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt nicht gehen können, weil sie sich im Vorfeld kein(e) Ticket(s) online kaufen konnten aufgrund dieses Systems.“ Da wird der Ärger mehr als deutlich.

Einige Fans müssen Tickets weitergeben

Natürlich gibt es auch jede Menge Fans, die sich auf die „Spiel“ Essen freuen. Eine schreibt zum Beispiel: „Puhh… was ein Glück!!! Heute Morgen ganz in der Früh habe ich mir noch ein Online-Ticket für Samstag gekauft. Und ich freue mich riesig auf die Spiel‘24!!!“

Und zu guter Letzt gibt es noch die Menschen, die zwar im Vorfeld Tickets ergattern konnten, aber aus unterschiedlichen Gründen doch nicht an der Spielemesse in Essen teilnehmen können. Für diese haben die Veranstalter einen guten Tipp parat: „Die Tickets sind personalisiert, wenn ihr aber aus verschiedenen Gründen verhindert seid, dürft ihr eure Tickets an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben. Dafür braucht ihr eine Vollmacht und eine Kopie eures Personalausweises – alle Informationen müssen gut erkennbar sein.“

Vielleicht kann man ja so noch den ein oder anderen Fan glücklich machen.