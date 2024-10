Spielemesse in Essen startet mit Chaos – irre Szenen im Hauptbahnhof

Da sollte man meinen, dass Brettspiele in Zeiten der Digitalisierung keine große Rolle mehr spielen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das beweist auch mal wieder die „Spiel“ in Essen. Die weltweit größte Publikumsmesse für Brettspiele zieht auch in diesem Jahr wieder unglaublich viele Besucher ins Ruhrgebiet.

Und das sorgte am Donnerstag (3. Oktober) direkt für ordentlich Chaos. Der Hauptbahnhof in Essen steht kurz vor dem Kollaps. Das beweist auch ein Video, das DER WESTEN zugespielt wurde. Die Szenen sind wirklich krass!

Spielemesse in Essen sorgt für Chaos – irre Szenen im Hauptbahnhof

Die „Spiel“ in Essen läuft vom 3. bis 6. Oktober. Und passender kann die riesige Spielemesse gar nicht starten. Denn am 3. Oktober ist natürlich Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Somit haben viele Spiele-Fans frei und pilgern aktuell nach Essen. Und das sorgt nicht nur für gute Stimmung, sondern auch für jede Menge Chaos. Im Hauptbahnhof Essen drängen die Menschen zu den U-Bahn-Stationen. Die Szenen sind wirklich irre!

Auf dem Weg zur „Spiel“ in Essen herrscht absolutes Chaos.

Die Spielemesse in Essen war schon immer ein Publikumsmagnet, doch dieses Jahr hat sie sich selbst übertroffen: Die Tickets für Donnerstag (3. Oktober) sowie für Freitag (4. Oktober) sind restlos ausverkauft, heißt es auf der Homepage der „Spiel“. Ganz wichtig dabei: Es gibt auch keine Restkarten mehr an der Tageskasse. Also wenn du kein Ticket für Donnerstag oder Freitag hast, brauchst du dich gar nicht erst auf den Weg machen. Mit etwas Glück bekommst du noch Karten für Samstag und Sonntag. Aber auch hier solltest du dich vielleicht beeilen. Denn viele nutzen natürlich das lange Wochenende, um der Spielemesse einen Besuch abzustatten. Letztes Jahr waren insgesamt rund 193.000 Besucher aus 85 Nationen vor Ort.

DAS gab es noch nie

Neben den Tickets für Donnerstag und Freitag sind zum allerersten Mal in der Geschichte der „Spiel“ in Essen auch die Dauertickets ausverkauft. Der Ansturm im Vorverkauf soll unglaublich hoch gewesen sein.

Die Spielemessen in Essen hat am Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag noch mal von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen derzeit 24 Euro und Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 15 Euro an der Tageskasse. Für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Familien gibt es Sonderpreise. Los geht’s! Die Welt der Brettspiele wartet auf euch.