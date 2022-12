Sparkasse in Essen: Automat in Kray gesprengt – Trio auf der Flucht

Und schon wieder wurde ein Geldautomat gesprengt! In der Nacht zu Dienstag 13. Dezember) hat es eine Sparkasse in Essen erwischt. Überall lagen Geldscheine auf dem Bürgersteig verteilt. Drei mögliche Täter sollen nach der Detonation in der Sparkasse in Essen-Kray mit einem Auto geflüchtet sein.

Nun ermittelt die Polizei, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte. Gegen 2.30 Uhr hat es ordentlich geknallt in Essen-Kray. Dort haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale auf der Krayer Straße gesprengt. Doch nicht nur der flog hoch, sondern gleich fast die gesamte Filiale.

Sparkasse in Essen: Automat geplündert – Gehweg voller Scheine

Die Fenster barsten und es entstand ein heftiger Schaden am Gebäude, wie ein Sprecher der Essener Polizeileitstelle am Dienstag gegenüber DER WESTEN berichtete. Nach der Sprengung seien laut Zeugenberichten drei bisher noch unbekannte Personen in einem dunklen Audi in Richtung der Autobahn A40 geflüchtet.

Sie hinterließen zig Geldscheine, die überall auf dem Gehweg verstreut lagen. Bei den ganzen 50ern und 20ern hätten auch rechtschaffende Bürger schwach werden können. Ob das passiert ist, konnte der Sprecher entgegen ersten Informationen aber nicht bestätigen. Darüber habe er keine Kenntnis.

Eine Sparkasse in Essen-Kray wurde Dienstagnacht gesprengt! Foto: WTVnews

Polizei ermittelt

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr der Stadt waren in der Nacht vor Ort und sind es auch am Dienstagmorgen noch. Die Krayer Straße ist komplett gesperrt. Die Geldscheine werden eingesammelt. Dennoch dürfte es etwas dauern, bis die ganzen Glasscherben weggeräumt sind.

Außerdem könnte es nötig werden, dass das Technische Hilfswerk (THW) zur Überprüfung der Statik des Gebäudes hinzugezogen werden muss, sollte es dahingehend Bedenken geben.