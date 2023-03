Sparkasse in Essen: Hiobsbotschaft für Kunden! Tausende plötzlich betroffen

Auf Kunden der Sparkasse in Essen kommen kurzfristig Probleme zu. Noch in dieser Woche werden sie vor Ort in den Filialen unter Umständen niemanden antreffen. Grund dafür ist erneut das leidige Thema Streik.

+++ Sparkasse: Düstere Inflations-Ansage! DIESER Geldbetrag wird für viele Kunden zum Problem +++

Gleich zwei Tage am Stück will die Sparkasse in Essen streiken. Kunden schauen so lange in die Röhre.

Sparkasse in Essen streikt

Am 9. und 10. März 2023 ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Sparkasse Essen und der zugehörigen Tochtergesellschaften zum Warnstreik auf. Sie wollen Druck auf die Arbeitgeber ausüben, da sie ein weiteres Entgegenkommen fordern. Bei der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar sei das Angebot unzureichend gewesen.

+++ Sparkasse, Volksbank & Co. treten auf die Bremse – tausende Nutzer gehen leer aus +++

Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen lautete das auf eine – laut Gewerkschaft – niedrige prozentuale Anhebung plus eine fünfprozentige Steigerung über gut zwei Jahre. Diese Erhöhungen sollen zudem erst nach mehreren Monaten ausgezahlt werden. Zudem fordern die Arbeitgeber ein Sonderopfer von ihren Angestellten.

+++ Sparkasse, Volksbank und Co.: Aus für beliebten Service – diese Probleme kommen jetzt auf Kunden zu +++

„Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“, teilt die Verdi Ruhr-West mit. „Ein solches Angebot ist eine Provokation ohnegleichen. Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen und jetzt verstärkt für ihre Forderungen kämpfen.“

Duisburg und Mülheim auch dabei

Am Donnerstag wollen die Beschäftigten gegen 10.30 Uhr vom Salzmarkt aus zu einem Demonstrationszug ausziehen. Dafür bekommen sie Unterstützung von Kollegen der Sparkasse Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Und auch am Freitag wird eine Aktion am Salzmarkt stattfinden, allerdings erst eine Stunde später als tags zuvor.

Mehr Nachrichten:

„Es ist ein Unding, dass nun wieder die Kolleginnen und Kollegen in den Sparkassen

ein Sonderopfer innerhalb der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes bilden sollen“, ärgert sich Verdi-Geschäftssekretär Mario Angioni. „Land auf, Land ab, feiern sich die Vorstände der Sparkassen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022. Dennoch sollen die Beschäftigten in den Sparkassen wieder eine zusätzliche bittere Pille schlucken, obwohl sie maßgeblich zum Erfolg der Sparkassen beigetragen haben.“