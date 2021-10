Sparkasse: Bittere Nachricht für Kunden in Essen – DAS kommt jetzt auf sie zu

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Essen. Unschöne Nachrichten für zahlreiche Kunden der Sparkasse in Essen!

Wie das Geldinstitut mitteilte, werden in der nächsten Zeit zahlreiche Filialen in Essen geschlossen. Außerdem müssen Kunden der Sparkasse in einem Teil der übrigen Filialen auf einen weiteren Service verzichten.

Sparkasse Essen: Bittere Nachricht für viele Kunden!

Wie die Sparkasse in Essen mitteilte, werden in den nächsten beiden Jahren acht weitere Filialen dicht gemacht. Damit setzt das Geldinstitut seinen Digitalisierungskurs unbeirrt fort.

Die Sparkasse in Essen macht einen radikalen Schnitt. (Symbolbild) Foto: Kira Alex/FUNKE Foto Services

Schon in den letzten Jahren hatte die Sparkasse in Essen ordentlich abgespeckt. Seit 2016 sind 14 von 49 Geschäftsstellen dauerhaft geschlossen worden.

------------------

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 385 Sparkassen

Mehr als 300.000 Mitarbeiter

8.971 Zweigstellen und 380 Institute (2019)

------------------

Nun folgen also weitere acht. Nach dem radikalen Schnitt bleiben also nur noch 27 Filialen und 13 SB-Standorte sowie etwa 100 Geldautomaten übrig.

Sparkasse schränkt weiteren Service ein

Doch das ist noch nicht alles. Ein Großteil der Geschäftsstellen soll demnächst nur noch von 9 bis 13 Uhr für Kunden öffnen. Wer einen Beratungstermin am Nachmittag benötigt, hat dann nur noch die Auswahl aus 18 Filialen.

Die Hauptfiliale der Sparkasse in Essen bleibt natürlich geöffnet. Foto: Kira Alex/FUNKE Foto Services

Das begründet die Sparkasse in Essen mit einer geringen Nachfrage nach Kundenterminen (pro Kunde rund einmal im Jahr). Dafür will das Geldinstitut mehr Ressourcen in die digitale Beratung stecken.

Somit sollen laut Sparkasse auch keine Arbeitsplätze verloren gehen. Die Mitarbeiter sollen entweder die Möglichkeiten haben, in eine größere Filiale zu wechseln oder im Rahmen eines Zukunftskonzeptes einen anderen Arbeitsplatz im Institut erhalten.

Welche Filialen der Sparkasse in Essen von der Schließung betroffen sein werden, ist noch unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sparkassen-Sprecherin mit, dass derzeit noch erste Sondierungen liefen und betroffene Kunden dann zuerst kontaktiert würden. (ak)

