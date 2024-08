SDP am Seaside Beach in Essen: Fans platzt die Hutschnur – „Nur noch armselig“

Nach dem Feuerwerk am Donnerstag (30. August) hat SDP die Messlatte für das zweite Konzert am Seaside Beach Baldeney in Essen reichlich hochgelegt. Und auch am Freitag sollte das Musiker-Duo aus Berlin wieder mächtig abliefern.

Zwei Stunden und 40 Minuten Ekstase. Die einhellige Meinung der Fans: „War echt geil!“ Doch ein Punkt sollte die Fan-Gemeinde tief spalten.

SDP am Seaside Beach in Essen: „Nervt einfach nur noch“

Clueso, die „257ers“, Nico Santos, Esther Graf, und und und. Die Liste der Gastauftritte beim SDP-Konzert am Seaside Beach in Essen war am Donnerstag extrem lang. Umso enttäuschter zeigten sich viele Fans, dass am Tag darauf deutlich weniger bekannte Gesichter mit der Band auf der Bühne standen.

„Also die Band war wie immer Klasse, jedoch finde ich diese Mentalität, dass Gastauftritte von anderen Künstlern gewürfelt werden, nur noch armselig“, findet ein Fan und stellt klar: „Es kann nicht sein, dass ein Konzert (Essen gestern) quasi alles geboten bekommt und die anderen Zuschauer heute fast komplett in die Leere gucken mussten.“ Schließlich würden alle Fans den gleichen Preis bezahlen und dafür weniger geboten bekommen. Ein anderer schlägt in die gleiche Kerbe: „Dieses ständige Hin und Her bei den Gästen nervt einfach nur noch!“

Noch bitterer war für viele der Beigeschmack, weil am Donnerstag eigentlich die Zusatzshow war und die „Spät-Käufer“ mit mehr Gästen belohnt wurden.

„Was heißt denn hier nerven?“

Andere SDP-Fans können diese Kritik überhaupt nicht verstehen. Sie verweisen darauf, dass andere Künstler am Wochenende teils auch andere Termine und eigene Shows haben können. „Was heißt denn hier nerven? Du warst auf einem SDP Konzert. Jeder Gast ist nur ein Bonus“, findet einer und rät: „Wenn du viele verschiedene Acts sehen willst, geh auf ein Festival.“

Es scheint sich um ein Reizthema in der SDP-Fangemeinde zu handeln. Denn der Ton auf der Instagram-Seite der Band ist teilweise ruppig: „Mein Gott ich höre hier nur ‚mimimi‘. Wofür habt ihr Karten gekauft? Für SDP oder für die Gäste? SDP hat abgeliefert und das sehr gut. Fahrt mal alle wieder einen Gang runter.“