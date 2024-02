Ruhrbahn in Essen: Neues Verbot bringt Passagiere auf die Palme – „Ein absoluter Witz“

Fahrgäste der Ruhrbahn in Essen und Mülheim müssen sich an ein neues Verbot gewöhnen. Ab dem 1. März dürfen keine E-Tretroller mehr mit in die Busse und Bahnen des Essener Verkehrsbetriebs genommen werden.

Dafür nennt die Ruhrbahn einen plausiblen Grund. Doch nicht jeder Fahrgast kann die Entscheidung nachvollziehen.

Ruhrbahn verbietet E-Scooter: Aus diesem Grund

Die Ruhrbahn begründet das Verbot mit der Sicherheit aller Fahrgäste: „Durch die geringen Sicherheitsanforderungen und die Positionierung der Akkus an E-Tretrollern ist die Wahrscheinlichkeit eines Akku-Brandes erhöht!“, erklärt der Verkehrsbetrieb. Besonders gefährlich sei es in geschlossenen Räumen und eben auch in Bussen oder Straßenbahnen, so die Ruhrbahn und verweist auf dieses Video:

In den Fahrzeugen „können durch eine mögliche Flamm- und Explosionswirkung sowie durch Rauch-/ und Schadstoffentwicklungen Fahrgäste und Mitarbeitende gesundheitliche Schäden davontragen“, fürchtet der Essener Verkehrsbetrieb.

Ruhrbahn-Fahrgast tobt: „Absoluter Witz“

Während viele die Sicherheitsmaßnahme begrüßen, können andere das Verbot nicht nachvollziehen: „Das ist doch wohl der absolute Witz! In Deutschland wird alles geprüft. Wir sind mit das letzte Land, die die überhaupt freigegeben haben offiziell. Und jetzt wird verboten, diese in Bus und Bahn mitzunehmen“, meckert ein Fahrgast unter einem Facebook-Post der Ruhrbahn. Andere monieren, dass das Verbot explizit nur für E-Tretroller und nicht für E-Bikes gilt, obwohl letztere deutlich mehr Platz wegnehmen.

Die Ruhrbahn begründet: „Für die Akkus der E-Tretroller gibt es, im Vergleich zu E-Bikes und Elektrorollstühlen, keinen ausreichenden Sicherheitsstandard. Solange es diesen nicht gibt, sind alle E-Tretroller von der Mitnahme ausgeschlossen.“ Nicht betroffen von dem Verbot seien neben E-Bikes und Elektro-Rollstühle auch vierrädrige Elektromobile für mobilitätseingeschränkte Menschen (sogenannte E-Scooter), solange alle Sicherheitsstandards erfüllt sind. Das Verbot gilt im Übrigen nicht nur in Essen , sondern auch in zahlreichen anderen Städten wie Dortmund (mehr hier >>).