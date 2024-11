Limbecker Platz in Essen verrät es selbst – es geht um die Öffnungszeiten

Bis spät in die Nacht Weihnachtsgeschenke einkaufen und dabei von Rabatten und Sonderaktionen profitieren – das klingt nach einem Traum für alle Shopping-Fans. Dafür muss man allerdings nicht im Internet stöbern, sondern kann auch zum Limbecker Platz nach Essen fahren.

Jetzt lässt der Shopping-Gigant aufhorchen: Der Einkaufstempel ändert seine Öffnungszeiten – und das aus gutem Grund.

Essen: Limbecker Platz lockt mit neuen Öffnungszeiten

Die Erklärung dafür lieferten die Mitarbeiter des Limbecker Platzes in Essen direkt auf ihrer offiziellen Facebook-Seite: „Es findet wieder der größte Sale des Jahres statt. Freu dich die ganze Woche auf mega Rabatte bei unseren Shops – die größten Nachlässe gibt es am Freitag und Samstag zu den Black Price Days.“

Und genau deswegen haben die Läden „an diesen beiden Tagen bis 22 Uhr geöffnet“ – also sozusagen ein XXL-Shopping-Tag mit XXL-Rabatten. Gemeint sind damit Freitag, der 29. November und Samstag, der 30. November. Kein Wunder, dass die Freude der Fans riesig war. So offenbarte ein Facebook-User: „Komme extra angereist für CAPI. Bin gespannt wie viel die reduzieren.“

Black Friday: Woher kommt die Tradition?

Aber woher kommt eigentlich der Black Friday? Nun, es gibt verschiedene Theorien: So könnte der Black Friday die Millionen von Menschen in den Einkaufsstraßen und die daraus resultierenden Verkehrsstaus, die sich als „schwarze Masse“ durch die Innenstädte bewegen, beschreiben. Eine andere Vermutung bezieht sich auf die sehr hohen Umsätze, die an diesem Tag generiert werden. Also sozusagen ein Bezug auf die schwarzen Zahlen.

Übrigens: Auf dem Internationalen Weihnachtsmarkt Essen, der freitags (auch) bis 22 Uhr geöffnet ist, gibt es noch mehr Geschenke und Schönes zu entdecken.