Limbecker Platz in Essen bleibt bis nach Mitternacht geöffnet – doch es könnte richtig gefährlich werden

Der Limbecker Platz in Essen soll weiterhin länger geöffnet haben – und zwar bis nach Mitternacht! Klar, dass die Geschäfte dann natürlich trotzdem schon längst geschlossen haben. Bei der Maßnahme geht es um den Zugang zum Berliner Platz und zur U-Bahnstation.

Für den Limbecker Platz in Essen bedeuten die längeren Öffnungszeiten des Gebäudes allerdings auch einiges an Ärger, wie „Radio Essen“ berichtet.

Limbecker Platz in Essen soll länger auf bleiben

Wer mit der Ruhrbahn zur U-Bahnstation Berliner Platz oder von dort aus abfahren will, kann zwischen 6.00 und 0.15 Uhr durch den Limbecker Platz laufen. Die Politiker haben sich beim Stadtplanungsausschuss am 2. März dazu entschieden, dass dies auch weiterhin so gehandhabt werden soll.

Nach Einbußen, während er Corona-Pandemie soll das Einkaufszentrum die Türen wieder genauso lange offenhalten wie zuletzt 2014. Denn schon beim Bau hatte die Stadt mit dem Betreiber ausgemacht, dass der Zugang zur U-Bahnhaltestelle zu bestimmten Zeiten möglich sein muss – sehr zum Nachteil des Shoppingcenters.

Es geht ums Geld

Das Einkaufszentrum länger offen und damit auch beleuchtet zu halten kostet den Betreiber Unmengen. Schon wegen der gestiegenen Energiekosten sind die Stromkosten ins Unermessliche gestiegen. Und auch um Mitternacht muss der Betreiber den Schuppen hell halten. Die Mehrkosten müssen nun auch die Mieter über die Nebenkosten tragen. Die dürften sich ebenfalls wenig darüber freuen.

Ein anderes Problem sind die Schäden, die Personen allein im letzten halben Jahr nachts dort veranstaltet haben. Täter hatten versucht, in Läden einzubrechen und Kassen oder Tresore auszuräumen. In den Restaurants wurden Kühlschränke geöffnet und Lebensmittel entwendet. Inventar wurde mutwillig zerstört. Die Wachleute reichen offenbar nicht aus, um die Ruhe aufrechtzuhalten – ganz zu schweigen durch den zusätzlichen Dreck und Müll.