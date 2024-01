Limbecker Platz in Essen: Hiobsbotschaft! Geht jetzt alles ganz schnell?

Neues Jahr, neue Sorgen im Limbecker Platz in Essen. Eigentlich herrschte nach dem vergangenen Sommer Aufbruchstimmung im Einkaufszentrum im Herzen der Ruhrgebietsstadt.

Nach der Rettung des Karstadt-Standorts vermeldete der Center-Manager Anastasios Meliopoulos im Gespräch mit DER WESTEN im Herbst 2023 eine regelrechte Eröffnungswelle (welche Läden neu hinzugekommen waren, kannst du hier nachlesen >>>). Jetzt heißt es allerdings schon wieder Zittern im Limbecker Platz in Essen.

Limbecker Platz in Essen: Nächste Hiobsbotschaft

Denn seit Dienstag (9. Januar) ist es offiziell: Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist bereits die dritte Insolvenz der Warenhauskette mit Sitz in Essen innerhalb von weniger als vier Jahren (hier alle Details zu den Hintergründen >>>). Bei der letzten Insolvenz mussten am Ende 40 Filialen schließen. Die letzten 18 machen im Laufe dieses Monats dicht.

Im vergangenen Jahr stand auch der Standort im Limbecker Platz lange Zeit auf der Streichliste der Insolvenzverwalter. Erst kurz vor Schluss gelang es, die letzte Filiale der Warenhauskette am Unternehmenssitz zu retten. Angestellte und Kunden atmeten auf. Auch dem Management im Limbecker Platz fiel ein Stein vom Herzen. Schließlich ist die Karstadt-Filiale der größte Mieter und damit eines der Zugpferde des Essener Einkaufszentrums.

Wie geht es weiter mit Galeria in Essen?

Nun steht Galeria Karstadt Kaufhof erneut am Scheideweg. Während des Insolvenzverfahrens werden abermals alle Standorte auf dem Prüfstand stehen. Wenn der Rotstift angesetzt wird, könnte es vor allem den Filialen an den Kragen gehen, die zuletzt erst auf der Kippe standen. Das betrifft neben dem Warenhaus im Limbecker Platz auch den Standort am Westenhellweg in Dortmund.

Wie alle übriggebliebenen 92 Warenhäuser sollten die Standorte nach und nach modernisiert und dabei auch verkleinert werden. Ob es dazu in Essen und Dortmund noch kommt, steht jetzt allerdings wieder in den Sternen.