Limbecker Platz in Essen: Feuer im Einkaufszentrum – Polizei steht vor Rätsel

Feuer-Alarm im Limbecker Platz in Essen!

Am Dienstag (23. Januar) hat es im Limbecker Platz in Essen gebrannt. Das Feuer war in einem Geschäft im Untergeschoss ausgebrochen und hatte sofort einen Alarm ausgelöst. Feuerwehr und Polizei rückten an. Nun haben die Ermittler einen bösen Verdacht geäußert und bitten daher um Hilfe.

Limbecker Platz: Feuer bei Karstadt

Die Polizei Essen steht vor einem Rätsel. Am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr wurde der Feueralarm in der Karstadt-Filiale im Einkaufszentrum ausgelöst. Dort im Untergeschoss in der Badabteilung waren Badezimmerartikel entflammt.

Glücklicherweise waren zwei geistesgegenwärtige Mitarbeiter so schnell und konnten mithilfe der Sprinkleranlage das Feuer löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Allerdings war der Schaden da schon groß. Löschwasser, Rauch und die verheerenden Flammen hatten nicht nur die Ware, sondern auch den Verkaufsraum in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, um die Ursache für den Brand aufzuklären. Nun erhärtet sich ihr Verdacht, dass es sich dabei um schwere Brandstiftung hadeln könnte. Möglicherweise überführende Spuren haben Experten des Landeskriminalamtes bereits am Donnerstag (25. Januar) aufgenommen.

Doch wer könnten der oder die Übeltäter sein? Hier kommen die Bürger ins Spiel. Warst du zufällig am Dienstagmittag im Limbecker Platz und hast etwas mitbekommen – vielleicht jemanden, der schnell aus der Karstadt-Filiale verschwinden wollte? Solltest du etwas derart Verdächtiges gesehen haben, dann melde dich bitte unter der 0201 829 0 beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei Essen.