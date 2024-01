Essen: Wilde Verfolgungsjagd endet in Crash ++ Vier Polizisten verletzt

Wilde Verfolgungsjagd in der Nacht auf Freitag (26. Januar) in Essen!

Plötzlich krachte es gewaltig auf der Altendorfer Straße in Essen! Ein BMW kollidierte mit einem Streifenwagen der Polizei. Das Ende einer Verfolgungsjagd, die kurz zuvor in Bottrop begann, und insgesamt fünf Verletzte forderte. Alle Infos hier.

Essen: BMW-Fahrer flieht vor Polizei

Die Polizei Recklinghausen fasst die Geschehnisse der Nacht zusammen. Alles nahm in der Nacht auf Freitag gegen 1.23 Uhr in Bottrop seinen Anfang. Die dortigen Behörden wurden alarmiert, weil ein BMW gesichtet wurde, der an Front- und Rückseite unterschiedliche Nummernschilder trug. Im Bereich Boyer Markt wollten die Polizisten den Fahrer anhalten, um die Sache aufzuklären.

Doch als der 37-jährige Mülheimer am Steuer die Polizei bemerkte, gab er lieber Vollgas – und versuchte, über die Horster Straße und die B224 in Richtung Essen zu fliehen! Dabei war ihm alles egal, was irgendwie mit Verkehrssicherheit zu tun hatte – er hatte keinen Sicherheitsgurt umgelegt, nach Informationen von DER WESTEN soll er über Gehwege gebrettert sein und ein Straßenschild umgefahren haben.

Fahrer kann nur durch Crash gestoppt werden

Die Polizei informierte schließlich ihre Kollegen in Essen und bat um Unterstützung. Gesagt, getan – ein Streifenwagen der Essener Polizei erwartete den flüchtigen BMW-Fahrer im Stadtteil Altendorf, auf Höhe der Haltestelle „Bockmühle“. Die Blockade wirkte, der BMW krachte in das Polizeifahrzeug. Verfolgungsjagd beendet.

Bei dem Crash wurde der Mülheimer am BMW-Steuer schwer verletzt, der 37-Jährige soll wohl unter Drogeneinfluss gestanden haben. Aber auch die drei Essener Polizisten im Streifenwagen verletzten sich bei der Kollision, wenn auch nur leicht – genauso wie ein Hundeführer der Polizei bei der Festnahme des flüchtigen Fahrers. BMW und Streifenwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es besteht der Verdacht, dass der 37-jährige Mülheimer keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und leiteten mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.