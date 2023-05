Lidl in Essen: Kinderwagen von Auto erfasst – Aufnahme lässt Schlimmes erahnen ++ Polizei sucht nach Zeugen

Schrecklicher Unfall vor einem Lidl in Essen!

Am Donnerstagnachmittag (4. Mai) erfasste ein PKW-Fahrer einen Kinderwagen und prallte dann gegen das Schild von Lidl in Essen-Holsterhausen. Darin lag ein acht Monate altes Baby.

Lidl in Essen: Kinderwagen von Auto erfasst

Es ist der Albtraum eines jeden Elternteils! Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist ein 62-jähriger PKW-Fahrer vor einem Lidl in Essen plötzlich nach links über die Fahrbahnabtrennung hinweggefahren und den Gegenverkehr gekreuzt haben. Auf dem Bürgersteig habe er dann eine 33-jährige Frau mitsamt ihres Kinderwagens erfasst. Erst nachdem er mit einer Werbetafel am Fahrbahnrand kollidiert war, kam sein Wagen zum Stehen.

Wie die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilt, wurde die 33-jährige Fußgängerin bei dem heftigen Unfall schwer verletzt. Das ach Monate alte Baby soll bei dem Unglück nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sein. Gemeinsam mit seiner Mutter wurde es in dennoch zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Auch der 62-jährige Autofahrer und seine 58-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Auch sie wurden in eine Klinik transportiert.

Auf einer Aufnahme, die der Redaktion vorliegt, sind die heftigen Folgen des Unfalls zu erkennen. Nicht nur der Unfallwagen trug schwere Schäden davon. Zudem ist der Kinderwagen zu sehen, an dem ein Rad abbrach.

Anwohner nach Unfall geschockt

Wie es aktuell den Verletzten geht, ist noch unklar. In den sozialen Netzwerken zeigen sich Einwohner des Essener Stadtteils Holsterhausen geschockt.

In Essen-Holsterhausen gab es einen schrecklichen Unfall vor einem Lidl. Foto: Justin Brosch

Viele haben bereits von dem Unfall mitbekommen und auch einige Aufnahmen gesehen. „Sag bitte nicht, dass es das Kind ist?“, fragt jemand auf Facebook, ob sich unter den Verletzten das Kind im Kinderwagen befindet. Andere finden es „schrecklich“, was da passiert ist. Viele Bewohner, die in der Nähe des Lidls wohnen, sind geschockt. „Der Unfall war wahnsinnig schlimm. Ich wohne eine Minute vom Lidl entfernt“, schreibt so etwa eine Bewohnerin.

Die Polizei Essen steht bislang noch vor einem Rätsel und konnte bislang noch keine Antwort auf die Frage geben, wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang liefern können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

