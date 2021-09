Lidl in Essen: Filiale am Hauptbahnhof macht für einen Monat dicht! Das steckt dahinter

Essen. Für viele ist sie an Sonn- und Feiertagen vermutlich der Retter in der Not: Die Lidl-Filiale am Hauptbahnhof Essen. Der Discounter hat hier in der Regel an sieben Tagen in der Woche bis 22 Uhr geöffnet.

Lidl in Essen: Die Filiale am HBF muss für eine Woche schließen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Udo Gottschalk & Gottfried Czepluch

Doch schon bald soll der Lidl am Hauptbahnhof Essen für einen ganzen Monat geschlossen werden. Was steckt dahinter?

Lidl in Essen: Filiale am Hauptbahnhof schließt kurzzeitig – dahinter steckt die Deutsche Bahn

Vom 4. Oktober bis 10. November werden die Essener beim Lidl am Hauptbahnhof vor verschlossenen Türen stehen. Das gab die Deutsche Bahn, die die Schließung veranlasst hat, am Donnerstag bekannt.

Dahinter steckt eine wichtige Maßnahme für den Bahnverkehr.

Die Deutsche Bahn führt im gesamten Essener Hauptbahnhof regelmäßig Inspektionen der Gleis- und Bahnsteigbauwerke durch. Im Sommer wurden bereits die Konstruktionen auf der Empore und im Durchgang vom Eingang City zum gegenüberliegenden Eingang Freiheit inspiziert. Nun soll die Decke oberhalb der Lidl-Filiale an der Reihe sein.

Die vorübergehende Schließung des Discounters ist dafür unumgänglich. Allerdings wird Lidl die betriebsfreie Zeit sinnvoll nutzen.

Lidl will Filiale am Hauptbahnhof Essen komplett modernisieren

Wie die Deutsche Bahn berichtet, will Lidl seine Filiale am Hauptbahnhof während der betriebsfreien Zeit komplett renovieren und damit moderner machen.

Die Deutsche Bahn weist ihrerseits darauf hin, dass es in Zukunft zu weiteren Schließungen von Geschäften im Essener Hauptbahnhof kommen kann und bittet daher um Verständnis. (mkx)