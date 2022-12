Lidl mit Filial-Eröffnung in Essen – was davor los ist, kann man kaum glauben

2022 neigt sich dem Ende zu. Viele Ereignisse haben uns in dieser Zeit herausgefordert. Ein besonders ärgerlicher Umstand hatte sich Anfang des Jahres rund um die Neueröffnung einer Lidl-Filiale in Essen zugetragen.

Ein neuer Discounter in der Nachbarschaft? Was eigentlich für Jubel sorgen könnte, geriet in Altenessen zum Desaster. Monatelang mussten sich Anwohner und Autofahrer mit den Folgen der Lidl-Eröffnung in Essen herumärgern. Erst Monate später konnten alle endlich aufatmen.

Lidl in Essen: Irre, was sich nach Neueröffnung abspielt

Was allen Beteiligten bis dahin ein Dorn im Auge war? Die Lidl-Filiale war zwar fertig. Doch die Baustelle auf der Hauptverkehrsader vor dem Discounter blieb. Und die raubte allen Verkehrsteilnehmern den letzten Nerv. Dabei wollte die Stadt eigentlich genau das verhindern.

So sollte eine neue Ampel für Links-Abbieger gebaut werden. Damit sollte verhindert werden, dass es zu größeren Staus kommt, wenn viele Kunden gleichzeitig bei Lidl einkaufen wollen. Doch der Schuss ging nach hinten los. Erst waren notwendige Bauteile nicht lieferbar. Und später sollte doch tatsächlich festgestellt werden, dass die von Lidl beauftragte Baufirma die Linksabbieger-Spur zu schmal gebaut hatte. Danach wurde die Fahrbahn auch noch falsch markiert.

Die Baustelle vor Lidl in Essen raubte Anwohnern den letzten Nerv, (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Lidl in Essen: So steht es um die Baustelle

So war zwar der Discounter im Dezember 2021 fertig. Doch von einer Entlastung für den Verkehr konnte bis Sommer keine Rede sein. Noch Ende Mai war völlig offen, wie es mit der Baustelle vor dem neuen Essener Lidl weitergehen sollte. Auf Nachfrage von Der Westen teilte eine Stadtsprecherin mit, dass der Fall im Rat intensiv besprochen werde.

Schließlich war es dann geschlagene acht Monate nach der Neueröffnung soweit: Am 11. Juli konnte die Baustelle endlich abgenommen werden. Mittlerweile dürfte der Ärger unter Anwohnern verpufft sein. Gerne wird sich jedoch wohl kaum einer an diese Posse zurückerinnern.