Lidl in Essen öffnet nicht nur Heiligabend – HIER werden Kunden selbst Weihnachten fündig

Auch wenn die Feiertage oft lange im Voraus geplant werden, rutscht im ganzen Vorbereitungsstress gerne mal etwas durch. An Heiligabend feststellen, dass eine wichtige Zutat für das Menü fehlt oder an Silvester bemerken, dass man zu wenig Sekt im Haus hat: Beides Gründe, kurz vor der großen Feier noch einmal schnell in den Supermarkt zu rennen und in letzter Minute einzukaufen.

Zum Glück haben die meisten Einzelhändler wie Lidl auch an Heiligabend und Silvester auf, zumindest für einige Stunden. Doch eine Lidl-Filiale in Essen hat sogar an den Weihnachtsfeiertagen.

Lidl in Essen an allen Weihnachtstagen geöffnet

Der Dezember gehört zu den umsatzstärksten Monaten im Einzelhandel. Schon Wochen vor Weihnachten werden bei Lidl und anderen Discountern Lebensmittel für das Fest besorgt.

Da ist es besonders praktisch, dass du quasi an allen Tagen noch bei Lidl und anderen Einzelhändler einkaufen kannst. Der Lidl in Essen im Hauptbahnhof hat ohnehin mehr Öffnungszeiten als die herkömmlichen Filialen – das gilt auch für die Feiertage. An Heiligabend selbst können Kunden von 6 bis 14 Uhr dort einkaufen.

Bei Lidl in Essen kannst du sogar an Weihnachten einkaufen

Wer an Heiligabend mehr verbraucht hat als gedacht, der kann sich auf den Discounter sogar an den Feiertagen verlassen. Denn am ersten und zweiten Weihnachtstag ist die Lidl-Filiale sogar von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Möglich macht das eine Ausnahmeregelung im NRW-Ladenöffnungsgesetz. Danach dürfen „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs“ während des ganzen Tages geöffnet sein.

Mittlerweile genießt die Lidl-Filiale am Essener Hauptbahnhof allerdings kein Alleinstellungsmerkmal.