Hunde-Schicksal in Essen zerreißt allen das Herz – „Angst, dass sie im Tierheim sterben muss“

Das Tierheim Essen verfolgt wie alle anderen Tierheime im Land auch nur ein Ziel: Tieren eine zweite Chance zu geben. Die Geschichten hinter den Tierheim-Bewohnern sind dabei vielfältig. Mal sind es ausgesetzte Welpen, die direkt mit traumatischen Erlebnissen ins Leben gestartet sind. Oder sie sind Opfer schmerzhafter Qualzuchten, die erst einmal medizinische Hilfe benötigen. Oft handelt es sich auch um abgegebene Vierbeiner, deren Halter schlichtweg mit der Verantwortung überfordert waren, die ein Haustier mit sich bringt. Sie alle haben es verdient, ein liebevolles Zuhause zu bekommen.

Doch manchmal sind es auch herzzerreißende Geschichten wie diese hier, die das Tierheim Essen in den Sozialen Netzwerken teilt. Hündin Luca soll ein neues Zuhause finden – so weit, so normal. Doch schon jetzt steht fest: Wer Luca aufnimmt, wird nicht mehr viel Zeit mit ihr haben.

Schweres Hunde-Schicksal in Tierheim Essen

„Luca benötigt dringend einen letzten Platz“, schreibt das Tierheim Essen auf Facebook – und schon bei der Formulierung „einen letzten Platz“ wird klar, wie ernst die Lage ist. „Vor einiger Zeit haben wir schon einmal versucht, für die eigensinnige Luca einen Pflegeplatz zu finden. Mittlerweile sind die Nierenwerte so sehr schlecht, dass wir Angst haben, dass Sie im Tierheim sterben muss.“

Natürlich wird Luca auch im Essener Tierheim bestens umsorgt – doch wer würde es der Hündin nicht gönnen, wenn sie ihren letzten Lebensabschnitt im Kreise einer Familie verbringen darf, deren ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe nur ihr gilt?

„Wir wünschen uns für die Omi noch einmal ein ruhiges Plätzchen damit sie ohne Stress und ganz in Ruhe gehen darf“, schreibt auch das Tierheim Essen – und fragt: „Wer hat ein großes Herz und kann unsere Luca auf dem letzten Weg begleiten?“

Letztes Zuhause für Luca gesucht

Es ist ein Wunsch, dessen Erfüllung wohl selbst dem größten Hundefreund einiges abverlangt. Einen Vierbeiner aufnehmen, ihn versorgen, eine tiefe Bindung aufbauen – stets wissend, dass es wahrscheinlich in wenigen Wochen oder bestenfalls Monaten mit ihm zu Ende gehen wird?

Eine mächtige emotionale Herausforderung. Doch auch die Nutzer in den Kommentaren unter dem Beitrag des Essener Tierheims hoffen, dass sich ein letztes Zuhause für Luca findet. „Ich habe schonmal einen Hund aufgenommen, der nicht mehr lange zu leben hatte“, erinnert sich eine Userin und versichert: „Es war trotzdem eine tolle, lehrreiche, intensive Zeit voller Liebe.“