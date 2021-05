Hündin Hanna aus dem Tierheim in Gelsenkirchen hat einen grausamen Leidensweg hinter sich. Ihre Vorbesitzer haben die Kangal-Hündin schwer misshandelt.

So grausam und traurig ist die Geschichte von Hündin Hanna

So grausam und traurig ist die Geschichte von Hündin Hanna

Hund in Essen: „Da verliert man Glauben an die Menschheit“ – Schlimmer Fall im Tierheim

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen – doch wird er von dem Menschen nicht immer so behandelt.

Ein Hund wurde im Tierheim in Essen abgegeben – Mitarbeiter sind schockiert über seinen Zustand. (Symbolfoto) Foto: imago images/Russian Look

So wurde nun in Essen ein Hund in besonderem traurigem Zustand beim Tierheim abgegeben – das Personal ist schockiert.

Hund in Essen: Pekinese in Tierheim abgegeben – in „desolatem Zustand“

Ein Hund kann nicht nur ein treuer Begleiter für seinen Besitzer sein – er fordert im Gegenzug auch Verantwortung und Fürsorge.

Doch einige Herrchen oder Frauchen nehmen genau diese Pflichten gegenüber ihrem Vierbeiner nicht ernst, lassen ihre Tiere verwahrlosen oder krank werden. Oftmals landen die Hunde dann am Ende im Tierheim, wie auch in einem Fall in der Stadt Essen.

--------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

--------------------------

Dort wurde am Dienstag eine kleine Pekinesen-Hündin namens Cleo abgegeben. Die Hunde-Dame kam „in desolatem Zustand“ ins Tierheim, wie die Betreiber auf Facebook schreiben.

Cleo wurde von ihrem ehemaligen Halter offenbar nicht angemessen betreut, hat lange Krallen und kaputte Pfoten. Das lässt auch die Mitarbeiter im Tierheim nicht kalt: „Es gibt Tage, da verliert man den Glauben an die Menschheit. Heute ist wieder so ein Tag“, heißt es zu Fotos der Hündin. „Ohne Worte!!!“

Und: „Die Behandlung von Cleo wird sehr langwierig werden“ – deshalb bittet das Tierheim potentielle neue Besitzer darum, von Vermittlungsanfragen vorerst abzusehen.

+++ Essen: Keine Corona-Zahlen für die Pottstadt in RKI-Dokument – das steckt dahinter +++

Hund in Essen: Tierheim wird kritisiert – „Seid froh, dass sie zu euch gebracht wurde“

Die Anteilnahme unter Tierliebhabern ist trotzdem groß, viele kommentieren unter dem Facebook-Beitrag:

„Mir kommen die Tränen, die Menschen sind Monster, die es mit angesehen haben, dass sie so aussieht. Viel Glück dem Schatz, du bist in Sicherheit und die Helfer geben ihr Bestes. Vielen Dank euch allen im Tierheim.“

„Es gibt so viel Tierleid und so viele Menschen, die tatenlos zu sehen. Was ein Segen, dass sie jetzt im Tierheim ist, alles erdenklich Gute für die Kleine.“

„Da fehlen einem echt die Worte. Ich weiß schon, warum mir Tiere lieber sind als Menschen. Gut, dass sie jetzt in euren Händen ist und versorgt wird, alles Gute für die kleine Fellnase.“

Doch es gibt auch Menschen, die nicht verstehen, warum das Tierheim Essen die Geschichte von Cleo öffentlich macht. „Ich kann dieses vorführen immer weniger ab. Verstehe es auch nicht, und werde es nie verstehen. Seid froh, dass sie zu euch gebracht wurde“, kommentiert eine Frau den Post.

--------------

Mehr News aus Essen:

------------------

Das Tierheim antwortet mit deutlichen Worten auf die Kritik: „Dieser Post hat nichts mit Vorführen zu tun. Wir sehen solche Schicksale bald jeden Tag, aber manchmal trifft es uns mitten ins Herz und dann muss man auch mal so einen Post machen.“ (kv)