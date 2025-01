Grugapark Essen: Parkleuchten-Besucher ärgern sich – „Ziemlich enttäuschend“

Bis zum 23. Februar erstrahlt der Grugapark Essen wieder in zahlreichen bunten Farben. Das „Parkleuchten“ erfreut sich Jahr für Jahr im Januar und Februar großer Beliebtheit. Dutzende aufwendige Lichtinstallationen verwandeln die dunklen Winternächte in ein beeindruckendes Spektakel.

Auch im Jahr 2025 war es wieder soweit: Am 18. Januar wurden die bunten Lichter – bereitgestellt vom Veranstalter „World of Lights“ – angeknipst. Seitdem postet der Grugapark Essen regelmäßig Fotos von dem beliebten Event. Doch in diesem Jahr mischen sich tatsächlich auch einige kritische Stimmen ins Besucherfeedback.

Grugapark Essen: Parkleuchten zieht Besucher an

„Wer von euch war denn schon alles beim Parkleuchten?“, fragt der Grugapark am Mittwoch (29. Januar) auf Facebook – und lobt: „Das Team von World of Lights hat unseren Park ganz wunderbar in Szene gesetzt. Was ist euer Lieblingsmotiv?“ Eine simple Frage, gefolgt von einigen Fotos aus dem bunt leuchtenden Park.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die Antworten auf den Beitrag des Grugaparks fallen nicht alle positiv aus. Denn das diesjährige Angebot gefällt wohl nicht jedem Besucher.

„Echt schwach umgesetzt“

Ein Besucher ist der Meinung, das Parkleuchten 2025 sei „echt schwach umgesetzt“. Seine Argumente: Unspektakuläre „Standard-Lichter“ und uninspirierte Positionierungen. „Kreativ soll es doch sein, wieso immer so altbacken?“ In selbe Horn bläst auch ein anderer Besucher: „Im Gegensatz zu den letzten Jahren leider ziemlich enttäuschend.“

Mehr News:

Weiter liest man Formulierungen wie „Etwas unspektakulär“, „Zu einfarbig“, oder „Nicht so prickelnd“. Ist das Parkleuchten dieses Jahr also ein Reinfall? Keineswegs.

Denn der Grugapark Essen bekommt auch mehr als genug wohltuendes Lob in den Kommentaren ab. „Schön und romantisch“, ist dort zu lesen. „Wie jedes Jahr grandios, ich bin ein absoluter Fan, war schon dreimal da und komme sich noch mehr vorbei“, schwärmt eine andere Besucherin. Allen kann man es ja bekanntlich nie recht machen.