Grugapark Essen: Besucher hat die Schnauze voll – „Ich ärgere mich jedes Jahr“

Der Grugapark ist sehr beliebt in Essen. Hierhin kommen Einwohner aus Essen, aber auch aus dem ganzen Ruhrgebiet, um in dem botanischen Garten die Natur zu genießen.

Aber der Schein der Idylle trügt zurzeit. Denn Besucher haben die Schnauze gestrichen voll. Das liegt an der scheinbar nicht immer ganz klaren Kommunikation des Grugaparks über gewisse Teile des Parks.

Grugapark Essen: Besucher sind verärgert

Eine Tagesfamilienkarte (Eltern plus maximal vier Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren) kostet im Grugapark derzeit 11 Euro. Viele Menschen verbinden mit dem Grugapark viele schöne Dinge. „Ich habe mir heute eine Jahreskarte zugelegt und direkt eine Zeit lang in der Gruga verbracht. Ich kenne es aus meiner Kindheit und war immer wieder in der Gruga aus verschiedenen Gründen. Werde dort in nächster Zeit öfter wieder sein und freue mich darauf“, sagt eine Frau bei Facebook.

Aber nicht alle Besucher schwelgen derzeit nur in guter Erinnerung. Ein Mann ärgert sich schon länger über eine gewisse Sache und kommentiert entsprechend ein Foto auf der Facebook-Seite vom Grugapark. „Wenn ich im Hintergrund schon wieder die Fontäne sehe… Wann wird die dieses Jahr in Betrieb genommen? Im Juli? Ich hoffe, das wird mal zu Ostern sein. Ich ärgere mich jedes Jahr, dass trotz Frost-Freiheit ewig nichts passiert.“

DER WESTEN hat deswegen beim Grugapark nachgefragt, wann sich die Besucherinnen und Besucher des Grugaparks wieder auf die Fontäne freuen können.

Grugapark gibt Saisonstart für Fontäne bekannt

Die Inbetriebnahme der Fontäne ist laut Grugapark noch vor Ostern geplant. „Die Reinigung des Beckens ist für den 16.03.24 geplant und die Wiederinbetriebnahme der Fontäne am 23.03.24 zum Saisonstart. Sie wird dann wieder täglich von 11 bis 18 Uhr sprühen“, gibt Pressesprecherin Elisabeth Frieling gegenüber DER WESTEN an.

Die Besucher fragen sich wohl, warum die Fontänen erst so spät im Jahr in Betrieb genommen werden. „Grundsätzlich werden die Fontäne und die übrigen Wasserspiele im Grugapark immer zum Saisonstart wieder in Betrieb genommen. Zum Saisonende werden Fontäne und Wasserspiele dann wieder außer Betrieb genommen und winterfest gemacht“, so Frieling.

Weil die Betriebszeiten der Fontäne im vergangenen Jahr aufgrund von Energiesparmaßnahmen der Stadt Essen angepasst wurde, erfolgte der etwas spätere Start im Frühjahr 2023.