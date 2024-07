Flughafen in NRW: Stadt macht es offiziell! Passagiere hören ganz genau hin

In NRW sind vor allem die beiden internationalen Flughäfen in Köln/ Bonn und Düsseldorf bekannt. Doch im größten Bundesland Deutschlands gibt es noch viele, zwar deutlich kleinere Flughäfen, aber es gibt sie.

Bei einem Flughafen in NRW war das Aus schon lange besiegelt. Vom Gericht wurde sogar ein End-Termin für den Flugbetrieb bereits festgelegt. Doch nun will die zuständige Stadt an dem Flughafen festhalten und schmiedet sogar bereits konkrete Zukunftspläne.

Flughafen in NRW soll doch bleiben

1990 hat der Rat in Essen beschlossen, dass der Flughafen Essen/ Mülheim nicht mehr rentable ist. Vom Gericht wurde festgelegt, dass 2034 Schluss sein sollte, doch die Mülheimer und Essener Ratsfraktionen von CDU und Grünen plädierte nach langer Diskussion für einen Erhalt des Flughafens (wir berichteten bereits).

Am Mittwoch (26. Juni) kam es zu einer Sitzung, wo über die Planung für den Weiterbetreib entschieden wurde. Zur Wahl standen zwei Zukunftsvarianten, wobei die zweite sich nach Angaben der Stadt nach einer Verkehrsuntersuchung nicht halten ließ, weshalb man sich für erstere entschied. „Aus dem Grund soll die Umsetzung der ersten Variante mit rund 12 Hektar Gewerbegebiet und einer in der Folge geringer ausfallenden Verkehrsbelastung weiterverfolgt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Endgültige Entscheidung steht noch aus

Der erste Vorschlag sah jedoch zunächst die Aufgabe des Flugbetriebs vor, da das nun nicht mehr gewünscht ist, bedarf es einer Modifizierung. Voraussetzung sei die „Vereinbarkeit der gewerblichen Entwicklung mit dem Flugbetrieb“. Die Hoffnung besteht darin, dass durch den Erhalt des Flughafens die Infrastruktur für beide Städte gestärkt wird.

Um dieses Ziel zu erreiche sollten „langfristige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden“. Noch handelt es sich hier jedoch nur um Pläne, über die die Fachausschüsse noch beraten müssen. Auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit sei bei der näheren Ausgestaltung vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung ist vom Rat voraussichtlich erst im August 2024 zu erwarten. Mit ersten Maßnahmen ist laut der Stadt Essen vor 2025 jedoch ohnehin noch nicht zu rechnen.