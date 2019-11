„Five Guys“: Burger-Kette mit verrückter Neuerung – auch in Essen

Seit Montag ist die Burger-Kette Five Guys im Ruhrpott am Start. Zur Eröffnung haben wir den ultimativen Burger-Vergleich gestartet. Was schmeckt besser: McDonalds oder der Fast-Food-Newcomer.

Essen. Veränderungen sind bei „Five Guys“ sehr selten. Die Burgerkette aus den USA, die sich nun auch in immer mehr deutschen Städten niederlässt, setzt auf Bewährtes – und legt den Fokus laut Deutschland-Chef Jörg Gilcher lieber „auf das, was wir am besten können – unsere ehrlichen, handgemachten Burger und Fries“.

Nun gibt es aber doch eine Neuerung bei „Five Guys“ – und die klingt richtig verrückt. Die typisch us-amerikanischen „Freestyle“-Getränkeautomaten von Coca Cola haben ein irres Feature erhalten.

„Five Guys“: Irre Neuerung am Freestyle-Getränkeautomat

Bei „Five Guys“ stellst du dir deinen Lieblings-Burger zusammen. Foto: Five Guys

An den Automaten kannst du dir aus unzähligen Angeboten dein Lieblinksgetränk zusammenmixen. Manche stehen auf die verrücktesten Kombinationen – etwas Sprite Zero, dazu Eistee, Powerade und ein Schuss Fanta-Himbeere? Klingt eklig, ist aber kein Problem.

Wie beim Burger, den du dir bei „Five Guys“ aus über 250.000 Kombinations-Möglichkeiten frei zusammenstellen kannst, suchen manche Kunden lange nach der perfekten Getränke-Kombi.

Lieblings-Getränkekombi in App speichern

Nun hat Coca Cola eine Smartphone-App herausgebracht. Mit „Coca Cola Freestyle“ kannst du deine Lieblings-Softdrink-Kombination auf dem Handy speichern und immer wieder abrufen – an allen Freestyle-Automaten von Coca Cola.

Das funktioniert also nicht nur bei „Five Guys“ im Limbecker Platz, sondern beispielsweise auch bei Burger King auf der Karnaper Straße, im Cinemaxx Mülheim – oder bei McDonald’s in New York City.

In den USA funktioniert die App bereits seit einigen Monaten, auch in Europa ist sie seit Montag freigeschaltet.

Nach Essen und Oberhausen: „Five Guys“ plant drei weitere Restaurants in NRW

Jörg Gilcher, Deutschland-Chef von „Five Guys“. Foto: Five Guys

Der Limbecker Platz in Essen war gemeinsam mit Frankfurt der erste Standort von „Five Guys“ in Deutschland. Seit dem Opening in Essen im Dezember 2017 folgten weitere Filialen in Berlin, München und im Centro Oberhausen.

Bald eröffnet die Burgerkette auch in Dortmund und Wiesbaden.