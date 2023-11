Weihnachtsmarkt-Hammer in Essen! Damit hat sicherlich niemand gerechnet

In wenigen Tagen öffnen die Tore des Weihnachtsmarktes in Essen, und die Spannung steigt. Doch schon jetzt hält die Ruhrgebietsstadt eine sensationelle Auszeichnung in den Händen.

+++ Weihnachtsmarkt Essen enthüllt erste Attraktion – sie ist nicht zu übersehen +++

Das renommierte Reiseportal „European Best Destinations“ hat ein begehrtes Ranking der besten Weihnachtsmärkte Europas veröffentlicht, und Essen hat sich einen Platz an der Spitze redlich verdient.

Essen: Unter den Top-10 der beliebtesten Weihnachtsmärkte in Europa

In einem Zeitraum von 14 Tagen nahmen atemberaubende 374.803 Menschen aus 179 Ländern an der Abstimmung teil, die zwischen dem 25. November und dem 8. Dezember 2022 stattfand. Unter 100 Weihnachtszielen mit festlichen Märkten hat die Webseite die Top 20 ausgewählt, und Deutschland glänzt gleich viermal im Beliebtheits-Ranking. Aber es gibt einen Weihnachtsmarkt, der alle überrascht hat – und der befindet sich in Essen.

Der Internationale Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt hat mit beeindruckenden 30.744 Stimmen den 6. Platz erobert. Und damit Deutschland in den Top-10 auf der europäischen Bühne vertreten. Dieses Ergebnis katapultiert die Stadt nicht nur in die internationale Weihnachtsmarkt-Elite, sondern verleiht der Stadt auch einen besonderen Glanz kurz vor der festlichen Eröffnung.

Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

Vom 17. November bis zum 23. Dezember 2023 erstrahlt die Innenstadt in vorweihnachtlichem Glanz, wenn rund 170 Stände und Buden ein Lichtermeer entfachen. Eine festliche Atmosphäre erwartet die Besucherinnen und Besucher, die sich auf eine zauberhafte Reise durch den Weihnachtsmarkt begeben.

Mehr zum Thema:

Mit dem Titel „Bester Weihnachtsmarkt 2022-2023“ darf sich der Internationale Weihnachtsmarkt in Essen nicht nur schmücken, sondern auch das begehrte Logo der Webseite präsentieren. Eine Ehre, die die Stadt mit Stolz trägt und die Vorfreude auf die festliche Saison noch weiter steigert. Die City beweist einmal mehr, dass es nicht nur kulinarisch, sondern auch festlich an der Spitze steht. Nun können die Weihnachtslichter in Essen aber so was von erleuchten!