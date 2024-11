Essen: Mitten am Tag! Mann überwältigt Spaziergängerin und will sie vergewaltigen

Sie wollte nur in Essen spazieren gehen und wäre beinahe Opfer einer Vergewaltigung geworden.

Anfang November hatte eine Frau um 1 Uhr mittags einen Spaziergang in einem Waldstück in Essen-Frillendorf unternommen, als sie plötzlich von einem Mann überwältigt wurde. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah, da lag sie auch schon auf dem Boden. Zum Glück hörten Passanten ihre Hilfeschreie.

Essen: Frau an helllichtem Tag fast vergewaltigt

Am Dienstag (5. November) erlebte die Frau wohl den Schreck ihres Lebens. Da war sie spazieren in einem Waldstück in der Nähe der Nünningstraße Ecke Hubertstraße. Gegen 13 Uhr befand sie sich parallel zu einem Radweg, als ein ihr unbekannter Mann sie unvermittelt zu Boden riss.

Plötzlich war er über ihr und machte Anstalten, sie entkleiden und vergewaltigen zu wollen. Die Frau schrie und setzte sich mit ihrem ganzen Körper zur Wehr. Dabei soll sie dem Mann Gesicht und Hals zerkratzt haben. Schließlich wurden ihre Hilfeschreie erhört.

Essen: Tatverdächtiger macht sich auf Rad davon

Drei Passantinnen und nun Zeuginnen in dem Fall hörten die Frau schreien und eilten ihr sofort zur Hilfe. Eine wählte schon im Gehen den Notruf. Da wurde es dem Unbekannten wohl zu brenzlig und er schwang sich auf ein Rad und machte sich davon.

Die Zeuginnen beschrieben den Mann als etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er soll ein südländisches Aussehen haben, dazu einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein schwarz-weiß kariertes Oberteil und ein schwarzes Cap. Und er sprach wohl schlecht Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der 0201 8290 oder über hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen.