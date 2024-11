A40 in Essen: Frau nach Unfall verletzt ++ langer Stau

Unfall auf der A40 in Essen!

Die Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg ist zurzeit gesperrt. Am Mittwoch (13. November) sind zwischen Essen-Zentrum und Frohnhausen Fahrzeuge miteinander kollidiert. Es gab eine Verletzte und kurz darauf wurde der Abschnitt auf der A40 in Essen voll gesperrt.

A40 in Essen gesperrt

Gegen 12.45 Uhr krachte es plötzlich auf der Autobahn im Ruhrgebiet. Was genau passiert ist, konnte ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei Düsseldorf gegenüber DER WESTEN nicht aufklären. Es dürfte sich allerdings um einen Alleinunfall handeln, womöglich einen Auffahrunfall.

Eine Frau wurde dabei leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Ein weiterer Beteiligter wurde nicht verletzt und konnte weiterfahren. Allerdings rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und sperrte somit zunächst die komplette Fahrbahn in Richtung Duisburg.

Unfall auf der A40 in Essen! Foto: Justin Brosch

A40 in Essen bald wieder frei

Schon eine halbe Stunde später allerdings konnte der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Und der Polizeisprecher gab gegenüber DER WESTEN an, dass sich in Kürze auch der zweite wieder frei sein dürfte. Bis dahin staut es sich allerdings bereits auf vier Kilometern, laut WDR-Staukarte (Stand 13.40 Uhr). Autofahrer müssen hier ein paar zusätzliche Minuten Fahrzeit hinnehmen.

Mittlerweile wurde die Sperrung wieder vollständig aufgehoben. Auf der A40 gibt es zurzeit allerdings weitere Störungen. Auf der Gegenfahrbahn gab es einen weiteren Unfall zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Zentrum. Hier ist nur ein Fahrstreifen frei (Stand 14 Uhr) und dahinter staut es sich auf sieben Kilometern. Autofahrer müssen hier mit einer Verzögerung von 30 Minuten rechnen.

Zudem ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Bochum und dem Dreieck Bochum-West von Dortmund kommend in Richtung Essen gesperrt. Dort muss eine Brücke ersetzt werden.