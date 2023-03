Essen: Schwerer Unfall! Autofahrer muss aus Wagen gerettet werden

Schlimmer Szenen in Essen! Am Donnerstagabend (9. März) kam es im Essener Stadtteil Werden an einer Kreuzung zu einem heftigen Autounfall. Zwei Wagen kollidierten miteinander – eine Person wurde schwer verletzt.

Essen: Autos crashen an Kreuzung ineinander

Nach Informationen von DER WESTEN ereignete sich der schlimme Vorfall gegen 20 Uhr am Donnerstagabend auf der Ruhrtalstraße in Essen-Werden im Bereich der dortigen Kreuzung.

Zwei Autos (ein Audi und ein Opel) kollidierten frontal miteinander, beide Autofahrer wurden verletzt. Die Polizei Essen bestätigte den Verkehrsunfall gegenüber dieser Redaktion. Ein Unfallbeteiligter wurde wegen seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Essen: Verletzter Fahrer muss durch Autotür gerettet werden

Laut Informationen von DER WESTEN musste die Person durch die Autotür aus ihrem Wagen gerettet werden. Auch ein Kind soll sich in einem der Unfallwagen befunden haben, blieb aber unverletzt.

Zudem wurde neben dem schwer verletzten Autofahrer auch eine weitere Person verletzt, diese wurde allerdings nicht ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Ruhrtalstraße in Essen-Werden musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten gesperrt werden.