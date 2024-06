Essen: Schrecklicher Unfall – Mann gestorben

Schlimme Nachricht nach einem Unfall am Dienstag (28. Mai) in Essen. An diesem Tag ist ein Mann (73) auf der Altenessener Straße verunglückt.

Dabei zog sich der 73-Jährige aus Raesfeld (Münsterland) lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine Woche nach dem Unglück verbreitet die Polizei Essen die traurige Nachricht: Das Unfallopfer ist tot. Die Ermittler bitten um Hilfe bei der Aufklärung des Unglücks.

Essen: Mann tödlich verunglückt

Es geschah gegen 18.20 Uhr. Den Ermittlungen der Polizei Essen zufolge war der Mann zu dieser Zeit mit einem Motorroller auf der Altenessener Straße in Fahrtrichtung Heßlerstraße unterwegs. Erste Zeugenvernehmungen deuteten darauf hin, dass der Mann beim Abbiegen in die Nordsternstraße auf der nassen Fahrbahn ausgerutscht sein muss.

Der 73-Jährige krachte auf den Boden. Mehrere Personen eilten herbei und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die brachten den lebensgefährlich verletzten Rollerfahrer sofort ins Krankenhaus. Das medizinische Personal kämpfte danach tagelang um das Leben des Senioren – doch vergeblich.

Polizei Essen bittet um Hilfe

Am Donnerstag (6. Juni) teilte die Polizei schließlich mit, dass der Raesfelder Anfang der Woche seinen Verletzungen erlegen ist. Der 73-Jährige sei der dritte Verkehrstote 2024 in Essen.

Derweil suchen die Ermittler noch immer nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Du hast etwas gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.