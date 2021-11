Essen: Heftiger Unfall! Zwei Autos krachen am Hauptbahnhof ineinander

Schwerer Unfall in Essen: Am Hauptbahnhof krachen zwei Autos ineinander.

Am Mittwochabend sind zwei Autos am Hauptbahnhof-Süd in Essen ineinander gekracht.

Am Mittwochabend knallte es gegen 18.15 Uhr zwischen zwei Autos auf einer Kreuzung am Hauptbahnhof in Essen. Die Polizei erklärte im Gespräch mit DER WESTEN, dass ein Pkw wohl dem anderen die Vorfahrt genommen habe.

Der Fahrer und die Beifahrerin eines der beiden Autos waren durch den Zusammenstoß im Wagen eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die beiden Verletzten wurden noch an der Unfallstelle von einer Notärztin und dem Rettungsdienst versorgt. Der andere Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zu möglichen Verkehrseinschränkungen rund um den Hauptbahnhof konnte die Polizei noch keine Angaben machen (Stand: 20.15 Uhr).

Weitere Informationen folgen. (lb)