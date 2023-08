Essen: Stromausfall legt die Innenstadt lahm – Westnetz rätselt noch

In der Essener Innenstadt ist es am Donnerstagmittag (17. August) zu einem Stromausfall gekommen. Seit ca. 14.20 Uhr ist plötzlich in zahlreichen Bürogebäuden und Geschäften alles dunkel. Auch das Einkaufszentrum Limbecker Platz ist betroffen. Am Kreisverkehr direkt davor sind die Ampeln ausgefallen.

Für die Stromversorgung in Essen ist das Unternehmen „Westnetz“ zuständig. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilt Pressesprecherin Angie Kreutz mit: „Die Ursache und das Ausmaß sind unklar. Wir recherchieren noch.“

Wir berichten in Kürze weiter.