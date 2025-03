Essen: Direkt nach dem Streik-Wahnsinn – die Stadt legt noch eine Schippe drauf

Am 14. März sitzen die Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der kommunalen Arbeitgeber in Potsdam zusammen. In der dritten Verhandlungsrunde geht es abermals um einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. In den Tagen davor kommt es in NRW zu einem wahren Streik-Wahnsinn. Als wäre das nicht genug, gibt es in Essen noch zusätzliche Einschränkungen für die Bürger.

In der Woche ab dem 10. März dreht die Gewerkschaft Verdi kräftig an der Eskalationsschraube. Direkt zu Wochenbeginn sind die Airports in NRW von Streiks betroffen. Es ist mit Flugausfällen im großen Stil zu rechnen (>>> hier die Einzelheiten).

Essen: Erst Streik-Welle, dann Personalversammlung

Parallel dazu müssen auch Pendler, Schüler und viele andere Menschen in den Städten starke Nerven haben. Landesweit streiken die Verkehrsbetriebe, die Ruhrbahn in Essen zum Beispiel am Mittwoch, 12. März. Besonders betroffen sind die Menschen in Essen auch beim Thema Müllabfuhr. Ab 10. März bleiben zum wiederholten Mal zahlreiche Tonnen stehen. Mitarbeitender der Entsorgungsbetriebe Essen folgen dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi, und zwar bis einschließlich Samstag, 15. März (>>> hier mehr dazu). Keine Müllabfuhr – damit ist es nicht getan. Auch die Straßenreinigung fällt aus, die beiden Recyclinghöfe bleiben geschlossen.

Die Streik-Auswirkungen sind aber noch umfangreicher. Die Sport- und Bäderbetriebe Essen sind ebenfalls betroffen. Das kann sich auf die Öffnungszeiten von Schwimmbädern oder Sportplätzen auswirken. Beim Reinigungsdienst in Schulen sind ebenfalls Beeinträchtigungen zu erwarten.

Viele Ämter am 19. März geschlossen

Wohin man auch sieht: überall Streik. Doch wer gedacht hat, dass man diesen Streik-Wahnsinn nicht mehr toppen kann, der irrt. Es ist die Stadt Essen selbst, die noch eine Schippe drauf legt.

Noch ist nicht klar, wie die Tarifverhandlungen am 14. März ausgehen und ob Verdi direkt danach zur nächsten Streik-Welle bläst. Klar ist aber bereits: Am Mittwoch, 19. März, findet ab 8 Uhr die diesjährige Personalversammlung für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Essen statt. Da alle Beschäftigten der Stadt Essen die Möglichkeit haben sollen, an der Versammlung teilzunehmen, sind fast alle städtischen Dienststellen und Einrichtungen an diesem Mittwochvormittag geschlossen. Das Ende der Personalversammlung sei nicht vorhersehbar, teilt die Stadt Essen mit. Voraussichtlich ab 14 Uhr öffnen die Ämter und Abteilungen wieder. Die Bürger brauchen also noch einmal Verständnis und Geduld.

Einige Bereiche der Essener Verwaltung bleiben von der Schließung verschont: Der Grugapark und die Friedhöfe bleiben geöffnet. Auch Eheschließungen, die für den besagten Mittwoch terminiert sind, werden durchgeführt.