Essen: Zahlreiche Straßensperrungen ab DIESEM Tag! Was Autofahrer im Oktober wissen müssen

Gleich mehrere Straßen in Essen und in der näheren Umgebung müssen in den kommenden Tagen dichtgemacht werden. Teils dauern die Sperrmaßnahmen sogar fast den kompletten Oktober an.

Und für alle drei Sperrungen ist der Mittwoch, der 4. Oktober, der Stichtag. Ab dann werden zwei Ecken in Essen und auch eine Brücke nach Bochum abgeriegelt.

Essen: Vollsperrung der Krayer Straße

Los geht es in Essen-Kray auf der Krayer Straße. Hier müssen die Stadtwerke eine defekte Versorgungsleitung reparieren. Ab dem 4. Oktober wird die Straße dafür komplett dichtgemacht – in Fahrtrichtung Rotthauser Straße sowie in der Kreuzung mit dem Heinrich-Sense-Weg und der Leither Straße.

Die Stadt empfiehlt Autofahrern, über Tempelhof und den Heinrich-Sense-Weg auszuweichen. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Allerdings steht dort nur ein Fahrstreifen zur Verfügung und die Einmündung zur Leither Straße ist unpässlich. Bis zum 27. Oktober werden die Arbeiten andauern.

Baumaßnahmen bis nach Bochum

Auch am Nöckersberg in Byfang stehen Baumaßnahmen an. Die Bushaltestellen „Nöckersberg Steig 2″ und „Endemannhöhe Steig 1″ werden renoviert und Wartebereiche für die Fahrgäste errichtet. Los geht’s jeweils ab dem 4. und 10. Oktober. Am 14. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Aufgrund der Baustellen bleibt die Straße „Nöckersberg“ für Autos vollkommen gesperrt. Die Busse der Ruhrbahn müssen ebenfalls umgeleitet werden.

Und dann werden vom 4. bis 20. Oktober auch noch die Arbeiten an der Pontonbrücke nach Bochum-Dahlhausen fortgesetzt. Ab 7.30 Uhr dürfen dort dann keine Autos mehr rüberfahren, Radfahrer jedoch schon und auch Fußgänger dürfen die Brücke dann noch passieren.

Essen: Kupferdreher Straße in „sehr schlechtem“ Zustand

Zudem gibt es noch ein Problem auf der Kupferdreher Straße. Die befindet sich aktuell in einem „sehr schlechten“ Zustand, wie die Stadt vermeldet. Zurzeit stehen dort deshalb Schilder: „Achtung Straßenschäden“ und es darf nur noch mit einer Geschwindigkeit von 30 Km/h gefahren werden. Ende Oktober oder Anfang November soll die Fahrbahndecke noch einmal provisorisch repariert werden. 2024 soll dann der Bau für die Umgestaltung der Straße beginnen.