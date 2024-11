Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Verdacht bestätigt – kurz nach Eröffnung steht es fest

„Ein bisschen Glühwein muss sein. Das Christkind will’s uns schon verzeihen“, singt Schlager-Sänger Vincent Gross (28) nicht nur auf den Bühnen in ganz Deutschland, sondern das Lied wird wohl auch auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt in NRW zu hören sein. Doch wer jetzt ein trauriges Gesicht macht, weil es noch so lange dauert, bis die Buden öffnen, der irrt!

Schon am Samstag (2. November) fiel in Essen-Steele der Startschuss. Und nachdem sich die Tore in der Metropole geöffnet hatten, staunten die Organisatoren nicht schlecht. Ein Verdacht oder besser gesagt eine Hoffnung hat sich bereits bestätigt.

Essen: Weihnachtsmarkt hat eröffnet

Die Lichter leuchten, die Tannenbäume sind aufgestellt und an allen Ecken duftet es nach allerlei Köstlichkeiten. Zugegeben, so ein Markt entsteht nicht von heute auf morgen – schon lange nicht, wenn er rund zwei Monate dauert. Immerhin läuft er von Anfang November bis zum 5. Januar.

Umso größer war offenbar die Vorfreude vieler Anwohner. Denn am ersten Tag ist der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele bereits rappelvoll. Das beweist ein Bild auf dem Facebook-Account zum Steeler Weihnachtsmarkt – die Veranstalter wird es freuen. Ausschlaggebend für den Besucherandrang wird wohl auch das Wetter sein. Immerhin ist es an dem Samstag weitgehend trocken und die Temperaturen liegen auch zumindest im zweistelligen Bereich.

Öffnungszeiten: Wann kann ich den Markt besuchen?

In diesem Jahr sollen über 70 Stände die Besucher anlocken. Außer den typischen Weihnachtsmarktangeboten wie Glühwein, Bratwurst, Lebkuchen und Geschenkartikeln bietet der Markt in Essen auch einige Highlights. So ist unter anderem eine Fahrt mit festlich beleuchteten Traktoren geplant. Außerdem sorgen Live-Musikdarbietungen von Schlager- und Volksmusikkünstlern für Stimmung – und das bei freiem Eintritt.

Nun zur wichtigsten Frage: Wann kann ich den Markt auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen besuchen? Bevor diese Frage beantwortet wird, kann schon einmal gesagt werden, dass am Eröffnungswochenende von 11 bis 22 Uhr geöffnet ist. Danach geht es wie folgt weiter:

Montag – Samstag: 11 bis 20 Uhr

Sonntag: 13 bis 20 Uhr

Logisch, dass die Menschen schon jetzt, am 2. November 2024, in Scharen auf den Markt strömen und sich die Köstlichkeiten schmecken lassen. Da bleibt nur noch guten Appetit und Durst zu wünschen! Und eines ist sicher, es gibt viel zu entdecken, auch dafür ist ja genügend Zeit.