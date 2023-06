Essen: Razzia gegen Schleuser-Bande! Beamte mit Sturmgewehren im Einsatz

Groß-Einsatz in Essen-Steele! Dort stürmte die Bundespolizei eine Wohnung. Der Grund: Bandenmäßiges Schleusertum.

Die Straße wurde für den Einsatz gesperrt. Betroffen von der Razzia war ein Mehrfamilienhaus am Nottebaumskamp in Essen. In dem Haus wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Die Straße wurde gesperrt, wie die „WAZ“ berichtet.

Weitere News und Themen haben wir hier für dich:

Essen: Weitere Details unbekannt

Auf Anfrage teilte ein Sprecher der Behörde mit, dass ein Verfahren wegen bandenmäßigen Schleusertums der Hintergrund für die Razzia sei. Weitere Details sind bislang nicht bekannt, wie die „WAZ“ schreibt.